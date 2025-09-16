淡江大橋「最親民總統」布條惹議　背後原因曝：包商高層是賴粉

▲淡江大橋今拚上最後一個節塊，舉辦合龍典禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／新北報導

世界級地標「淡江大橋」今(16日)拚上最後一塊節塊，橋面正式閉合的新里程碑，總統賴清德也出席合龍典禮，活動現場出現至少3面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，遭批「共感好強」、「不知道的還以為身處北韓」。據了解，堅持掛上布條的工信工程公司高層是賴粉，在引發批評後火速拆除布條。

台灣施工難度最高，也是世界級地標的「淡江大橋」今(16日)完成合龍，在海上拚上最後一塊節塊，邁新里程碑，明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。

淡江大橋為英國建築師札哈‧哈迪德設計，融合淡水夕照及雲門舞集舞者曼妙舞姿，因橋塔3D曲面施工難度為世界罕見，導致主橋工程7度流標，最後由工信工程公司接手，今合龍被視為關鍵工程，總統賴清德也現身合龍儀式。

不過今活動現場出現約3面寫著「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發關注，新北市議員陳偉杰把此照片PO出後，也引發網友猛酸：「不知道的還以為身處北韓！」、「這布條也太像中共了吧」。

據了解，原本淡江大橋上一路掛滿不只3面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，為廠商工信工程準備，工信工程公司的高層是賴粉，因此熱情準備滿滿的紅布條，公路局憂心遭作文章曾一度勸導拆除，不過廠商仍堅持掛上3面布條，今上午引發網友批評後，廠商則火速拆除。