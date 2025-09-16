　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

浙江一名女子散步時不慎踩破盛有氫氟酸的老化容器，最終因中毒過深不幸喪命。（示意圖／翻攝自快科技）

▲女子散步時不慎踩破裝有氫氟酸的老化容器，最終因中毒過深不幸喪命。（示意圖／翻攝自快科技）

圖文／CTWANT

大陸浙江近日發生一起化學品事故！一名女子於9月9日在商店後山散步時，不慎踩破一個老化容器，當場倒地無法行走。經送醫搶救，最終確認為氫氟酸（即俗稱化骨水）中毒，因接觸面積過大，女子仍不幸身亡。

根據《快科技》報導，死者家屬在社群平台悲痛發文，指母親平日健康良好，僅僅是一次日常散步，卻因意外踩到化學物品容器而喪命，令他們無法接受，「如果現場管理到位，就不會有這樣的悲劇，這是我們家庭無法承受的打擊。」

▲▼ 。（圖／）

▲女子送醫搶救數天後宣告不治。（圖／翻攝自微博）

當地政府部門已第一時間介入調查，並徹底檢查事發區域，清理周邊環境。在清查過程中，還發現另外兩壺盛放氫氟酸的容器，被緊急移除並妥善封存，以防止類似事件再次發生。官方表示，將進一步追查危險化學品的來源與存放責任人，並釐清是否涉及違規貯存或非法棄置。

資料顯示，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明，帶有強烈刺激性氣味，俗稱「化骨水」。雖然酸性比硫酸、鹽酸等常見強酸要弱，但腐蝕性卻極強，能侵蝕玻璃、陶瓷與多種金屬，甚至能穿透皮膚並破壞人體骨骼。

氫氟酸俗稱「化骨水」，具有極強腐蝕性，能侵蝕玻璃、金屬，甚至破壞人體骨骼，屬高危化學品。（示意圖／翻攝自快科技）

▲氫氟酸俗稱「化骨水」，具有極強腐蝕性，能侵蝕玻璃、金屬，甚至破壞人體骨骼，屬高危化學品。（示意圖／翻攝自快科技）

專家指出，氫氟酸一旦接觸人體，會對皮膚、眼睛和黏膜造成嚴重灼傷，其毒性不僅來自表層腐蝕，還會深入體內與鈣、鎂離子結合，導致低鈣血症，進而引發心律失常甚至心臟驟停。若接觸面積達巴掌大小，就可能直接致命；吸入高濃度蒸氣，也可能造成呼吸道嚴重損傷。

醫師提醒，倘若人體不慎接觸氫氟酸，必須立即用大量清水持續沖洗至少15分鐘以上，並盡快送往具備急救能力的專業醫院。若能及時處理，或有機會挽救生命，但也可能留下皮膚潰爛、組織壞死等嚴重後遺症。

延伸閱讀
惡霸校長2／校長連遭教育處、監察院約談　正義師疑淪出氣箭靶
女兒沉迷遊戲「家裡蹲10年」不工作　爸爸嘆：養到我進棺材
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

大陸熱門新聞

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美會談TikTok達基本框架共識

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸淫魔教主自封神明還「把教會當後宮姦淫」

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

深圳交警手持價值800萬金條執勤 自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

更多熱門

相關新聞

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發出警告，指出美國境內出現多起新通報的「查加斯病」（Chagas disease）病例，這是由俗稱「接吻蟲」（kissing bugs）的昆蟲所傳播，患者若未治療，恐導致心臟衰竭等威脅生命的併發症。

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

她沉迷遊戲「家裡蹲10年」　過來人揭1盲點

她沉迷遊戲「家裡蹲10年」　過來人揭1盲點

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約

關鍵字：

化骨水氫氟酸周刊王

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面