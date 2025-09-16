恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

▲女子散步時不慎踩破裝有氫氟酸的老化容器，最終因中毒過深不幸喪命。（示意圖／翻攝自快科技）

大陸浙江近日發生一起化學品事故！一名女子於9月9日在商店後山散步時，不慎踩破一個老化容器，當場倒地無法行走。經送醫搶救，最終確認為氫氟酸（即俗稱化骨水）中毒，因接觸面積過大，女子仍不幸身亡。

根據《快科技》報導，死者家屬在社群平台悲痛發文，指母親平日健康良好，僅僅是一次日常散步，卻因意外踩到化學物品容器而喪命，令他們無法接受，「如果現場管理到位，就不會有這樣的悲劇，這是我們家庭無法承受的打擊。」

▲女子送醫搶救數天後宣告不治。（圖／翻攝自微博）

當地政府部門已第一時間介入調查，並徹底檢查事發區域，清理周邊環境。在清查過程中，還發現另外兩壺盛放氫氟酸的容器，被緊急移除並妥善封存，以防止類似事件再次發生。官方表示，將進一步追查危險化學品的來源與存放責任人，並釐清是否涉及違規貯存或非法棄置。

資料顯示，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明，帶有強烈刺激性氣味，俗稱「化骨水」。雖然酸性比硫酸、鹽酸等常見強酸要弱，但腐蝕性卻極強，能侵蝕玻璃、陶瓷與多種金屬，甚至能穿透皮膚並破壞人體骨骼。

▲氫氟酸俗稱「化骨水」，具有極強腐蝕性，能侵蝕玻璃、金屬，甚至破壞人體骨骼，屬高危化學品。（示意圖／翻攝自快科技）

專家指出，氫氟酸一旦接觸人體，會對皮膚、眼睛和黏膜造成嚴重灼傷，其毒性不僅來自表層腐蝕，還會深入體內與鈣、鎂離子結合，導致低鈣血症，進而引發心律失常甚至心臟驟停。若接觸面積達巴掌大小，就可能直接致命；吸入高濃度蒸氣，也可能造成呼吸道嚴重損傷。

醫師提醒，倘若人體不慎接觸氫氟酸，必須立即用大量清水持續沖洗至少15分鐘以上，並盡快送往具備急救能力的專業醫院。若能及時處理，或有機會挽救生命，但也可能留下皮膚潰爛、組織壞死等嚴重後遺症。

