北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約嘆：懂水就知水有多深

▲北藝大校內書店「藝大書店」曬出朋友送的枯萎花籃，發文向大家道別。（圖／翻攝自藝大書店 TNUA Bookshop臉書）

圖文／CTWANT

位於國立台北藝術大學校園內的「藝大書店」，是國內首家由大學創建、自辦的藝術書店，營運已有3年時間。不料店家突然宣布結束營業，雖然今年7月按照合約通過校方的續約評核，卻在沒有任何溝通的情況下，突然被告知「行政高層裁核不續約」，讓經營團隊十分錯愕。

據了解，藝大書店店內圖書以藝術類書籍為主，人文、文學類書籍為輔。另設有影音專區與視聽器材，搭配特有的藝術空間設計，呈現獨有的氛圍，深受許多學生喜愛。

然而，店家昨（14）日在臉書粉專無預警宣布歇業消息，提到3年前接下書店，沒有任何開幕儀式，連店名都沒有想過要改，默默地做到現在，如今要離開了，藝術家朋友送來單盆的花籃，凋萎的花搭配簡單明瞭賀詞，看來不禁令人感到幽默，「懂水，就知道水有多深！」

▲店家表示，行政高層沒有任何溝通，就裁核不續約。（圖／翻攝自藝大書店 TNUA Bookshop臉書）

店家表示，身為1.0版本的北藝大校園獨立書店，其實他們真的很想知道，究竟是哪裡做得不夠好，為什麼可以在通過評核以後，沒有任何的溝通，就突然被告知，行政高層裁核不續約，理由包括「需要有更賺錢的營運方式」、「以為我們並沒有續約的意願」、「郵務、票務服務力度不夠」。

店家感嘆，原來一家台灣頂尖的藝術大學，所需求的獨立書店，是有個頂尖的模範，經營一家獨立書店，光有夢想和絕對的熱忱是沒有用的。他們有信心，未來校內高層組織的委員會，一定會讓書店未來的營運走向更符合北藝大的需求，無論還有沒有藝大書店2.0、3.0…，都祝福孕育這一切的母校，「心服口服，下台一鞠躬！」

