政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」

▲▼民眾黨立院黨團主任陳智菡出席「中央保安隊」成立記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲12日遭撤銷交保時，有網友將矛頭指向前去接送的民眾黨立院黨團主任陳智菡，狠酸她是「豬隊友」，從「戰狼小姐姐」變「戰犯小姐姐」。不過，隨著北院15日重開羈押庭，並維持原先交保裁定，有部分小草陸續湧入陳智菡的臉書聲援，「小姐姐受委屈了，阿北沒事了」。

柯文哲8日以7000萬元交保，經北檢抗告，高院12日撤銷交保裁定並發回更裁。台北地院15日上午召開記押庭時，檢方當庭指出，柯文哲交保後隨即與證人陳智菡見面，明顯違反限制接觸的裁定，因此才迅速提出抗告。

柯文哲則當庭回應，案件涉及人數眾多，難以完全避免遇到證人，若法院有明確規範，他一定遵守，但也希望相關規定能合理。

事實上，陳智菡是起訴書中「證據清單證人」，而非北苑合議庭審理將傳喚的證人。

對此，北院15日晚間裁定指出，檢察官雖主張起訴書證據清單所列證人，被告2人均不得接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，惟因證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告2人一般行為自由，有限制過當之疑慮。

北院最終裁定，被告2人除在法庭內開庭期間，因訴訟行為所必要外，不得與同案被告、及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。至於證據清單上所載證人，被告2人不得有任何騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

消息一出，民眾黨支持者為之振奮，還有部分小草到陳智菡臉書留言：「小姐姐清清白白！ 加油！」、「小姐姐加油」、「智菡加油！不要理會閒言閒語，始終相信妳支持阿北的心」、「我一直都相信姐姐」、「事實證明！證什麼人？一群白癡鳥！不開心的，喊一下讓我知道！」

至於先前批評「豬隊友」的留言，多數小草懷疑是其他陣營支持者反串，紛紛留言「真的支持民眾黨的小草都知道陳智菡沒被列爲證人，會來罵人的真的很容易識破耶 ，蟾蜍一堆」、「陳智菡，不要入網軍的局，這一路妳的付出，我們小草感激妳都不夠。請給我加油！不准妳受影響！」

 
柯、應交保禁接觸對象　北院指定2類人

柯、應交保禁接觸對象　北院指定2類人

柯文哲、應曉薇涉犯京華城案被高院撤銷交保，發回台北地院更裁，今（15日）晚仍獲北院合議庭准許交保，除維持前次各7000萬元與3000萬元保證金，均限制住居與限制出境、出海8個月，以及接受科技設備監控防逃措施，針對交保期間禁止接觸對象，也明確界定為僅限同案被告及「尚未詰問」證人，但對於已作證或起訴清單所列證人，仍不得有「騷擾、恐嚇或探詢案情」行為，否則可視為有串證行為的新事證。本裁定可抗告。

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

即／柯文哲、應曉薇交保　北檢：收到裁定書後「研議是否抗告」

即／柯文哲、應曉薇交保　北檢：收到裁定書後「研議是否抗告」

即／柯文哲交保！柯媽哽咽：我的孩子是好孩子

即／柯文哲交保！柯媽哽咽：我的孩子是好孩子

柯P交保歡呼傳到法庭　審判長：別再發生

柯P交保歡呼傳到法庭　審判長：別再發生

