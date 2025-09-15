柯文哲今重開羈押庭　小草將集結北院外聲援

▲柯文哲今重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案，日前以7000萬元交保，不過經台灣高等法院裁定撤銷，案件發回北院更裁。北院將於今（15）日上午10時開庭審理，柯文哲與同樣被撤銷交保的台北市議員應曉薇上午9時就會向法警室報到，是否重回收押，最快今天將揭曉。

法界指出，柯交保遭撤後，理論上已恢復收押狀態，因此需報到待命。合議庭裁定出爐前，柯可能被留置，若今日未裁定，恐被暫押至明日再開庭。民眾黨的小草們今將集結北院外聲援，民眾黨黨公職也會到場力挺。

柯文哲因涉案去年底起遭羈押，歷經抗告攻防後，8日交保出庭並批司法濫權，引發關注；北檢當晚反駁，指柯言論損及司法公信，並提出抗告。北檢指出，柯與證人接觸、公開喊話、社群發文不當等行為，顯示仍有串證之虞；高院也認為北院一個月前仍裁定延押，如今卻認定滅證疑慮降低，理由矛盾。原裁定中未明確界定不得接觸對象，高院認為有必要再加釐清。

國民黨立委吳宗憲表示，柯應不會再收押，且高院理由書所提「證人接觸」疑點，牽涉者如民眾黨立院黨團主任陳智菡，實為偵查階段證人，不在審理範圍，對柯不構成不利因素。

針對「黨證無敵」說法，前法官錢建榮指出，民進黨議員陳怡君能以100萬元交保，關鍵在於她運氣好，抽到高院重視人權的法官林孟皇。他直言，重視憲法的法官仍稀有，法官素質比黨籍更影響司法結果。

另外，民眾黨830走讀行動與警方爆發衝突，警方要求立委黃國昌今日上午10時到案說明，但因與柯的庭期撞期，若黃未現身，警方將函送北檢偵辦。