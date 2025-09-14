　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，原先的7,000萬元交保被高院裁定撤銷、發回更裁，15日要重新召開羈押庭。對此，民眾黨台中市議員江和樹直言，若柯文哲再度被收押，支持者「凍未條」，恐激化社會不安，「百姓可能會暴動」。他也痛批民進黨政府「趕盡殺絕」，認為相關司法追訴已超越正常程序，意在「糟蹋柯文哲」以確保賴清德的政治地位。

台北地方法院將於15日上午10時重開羈押庭，柯文哲與同案被告應曉薇需在9時報到。消息傳出後，支持者「小草」號召至北院聲援，警方也規劃出動40名警力維持秩序，另有40人待命因應突發狀況。江和樹也強調，支持者必定會到場聲援，並隔空喊話柯文哲「絕對不是一個人」，希望他無須擔心。

▲▼民眾黨前主席柯文哲感謝小草過去一年的支持。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨支持者。（圖／記者徐文彬攝）

不過，江和樹直言，若法院再度裁定收押，基層民眾情緒可能失控，恐引發暴動，呼籲民進黨政府「不要引火自焚」，並提醒支持者務必保持理性，「有你們的存在，才有柯文哲的存在」。

江和樹痛批，柯文哲案並非正常司法程序，而是政治追殺，民進黨意在趕盡殺絕，「只要柯文哲死了，賴清德就能永遠當賴皇」。他認為，別人能以100萬元交保，柯文哲卻必須7000萬仍遭質疑，就是在刻意糟蹋人，若執政黨持續忽視民意，2026甚至2028的選舉結果恐會徹底翻轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蛇蠍櫻花妹　切下男友乳頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

「你說真的嗎？」賴清德南下台中　還原找李洋任運動部長內幕　

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

青鳥稱拆公館圓環工程「涉中資」　北市府斥造謠：已向警局報案

賴清德：李洋捨千萬代言不把利益放眼裡　還為國家形象減重8公斤

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

賴清德20日召開韌性委員會國際論壇　20國際訪賓、美日歐商會齊聚

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

【出國卻有台灣感】來歐洲旅遊，結果到處都像家鄉？笑死XD

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

「你說真的嗎？」賴清德南下台中　還原找李洋任運動部長內幕　

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

青鳥稱拆公館圓環工程「涉中資」　北市府斥造謠：已向警局報案

賴清德：李洋捨千萬代言不把利益放眼裡　還為國家形象減重8公斤

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

賴清德20日召開韌性委員會國際論壇　20國際訪賓、美日歐商會齊聚

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

海洋光譜號極致假期　美食優宿一次滿足

從海龍宮到外太空　海洋光譜號比樂園更狂更好玩

皇家加勒比海洋光譜號　海陸空全體驗　多玩一點更精彩

這次不擺攤了！改地鐵叫賣CD Cardi B出新招：救救三寶媽XD

相關新聞

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

民眾黨主席黃國昌質疑民眾黨前主席柯文哲獲交保裁定當晚，府院黨高層齊聚總統府，隨後北檢宣布抗告，黃遂點名民進黨秘書長徐國勇說清楚、講明白，而徐今（14日）則批黃無病呻吟，有病不醫的壞習慣要改過來。對此，民眾黨秘書長周榆修反擊，面對司法改革的墮落與台灣從去年520以來全身都是病，賴政府早已插上葉克膜，不要鴕鳥心態，一意孤行。

他喊柯文哲又被押就「頭開榴槤」　千人卡位

他喊柯文哲又被押就「頭開榴槤」　千人卡位

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

關鍵字：

柯文哲江和樹羈押庭民眾黨政治追殺

讀者迴響

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面