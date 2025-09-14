轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，原先的7,000萬元交保被高院裁定撤銷、發回更裁，15日要重新召開羈押庭。對此，民眾黨台中市議員江和樹直言，若柯文哲再度被收押，支持者「凍未條」，恐激化社會不安，「百姓可能會暴動」。他也痛批民進黨政府「趕盡殺絕」，認為相關司法追訴已超越正常程序，意在「糟蹋柯文哲」以確保賴清德的政治地位。

台北地方法院將於15日上午10時重開羈押庭，柯文哲與同案被告應曉薇需在9時報到。消息傳出後，支持者「小草」號召至北院聲援，警方也規劃出動40名警力維持秩序，另有40人待命因應突發狀況。江和樹也強調，支持者必定會到場聲援，並隔空喊話柯文哲「絕對不是一個人」，希望他無須擔心。

▲民眾黨支持者。（圖／記者徐文彬攝）

不過，江和樹直言，若法院再度裁定收押，基層民眾情緒可能失控，恐引發暴動，呼籲民進黨政府「不要引火自焚」，並提醒支持者務必保持理性，「有你們的存在，才有柯文哲的存在」。

江和樹痛批，柯文哲案並非正常司法程序，而是政治追殺，民進黨意在趕盡殺絕，「只要柯文哲死了，賴清德就能永遠當賴皇」。他認為，別人能以100萬元交保，柯文哲卻必須7000萬仍遭質疑，就是在刻意糟蹋人，若執政黨持續忽視民意，2026甚至2028的選舉結果恐會徹底翻轉。