快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到

▲柯文哲今提早約10分鐘抵達北院報到。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案，5日北院合議庭裁准柯文哲、台北市議員應曉薇交保，北檢提出抗告後，高院12日以尚有證人未到案，何以不必防止勾串滅證為由，撤銷發回更裁。北院今(15日)上午重新開庭調查，柯文哲今早提早約10分鐘抵達報到。

柯文哲、應曉薇因京華城案遭羈押禁見逾1年，北院合議庭5日裁定應曉薇3千萬交保、柯文哲7千萬交保，未料2人完成手續後，北檢隨即提出抗告。高院12日發回更裁，並指出北院合議庭交保裁定判斷有無勾串之虞的對象，為何僅限京華城案貪污情節、沒包括政治獻金案公益侵占、背信案情的證人，且北院今年7月21日裁定柯文哲、應曉薇第3度延押，理由包括尚有部分證人待出庭作證、不排除有勾串滅證之虞，為何延押僅1個月，就認為勾串滅證可能性已大幅降低，「實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當」。

其次，高院也對北院交保裁定提出質疑，禁止柯文哲、應曉薇接觸「同案被告、證人」，但全案人數眾多、事證繁雜、範圍不明，「實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要」。

此外，柯文哲於政治獻金案被控涉犯的公益侵占、背信等罪嫌，均非法定最輕5年以上徒刑重罪、不構成「涉犯重罪」的羈押理由，且相關證人於偵查中已具結作證，僅剩證據取捨與評價，這可能是北院合議庭面對高院指責的壓力，仍有底氣不犧牲假日、勞師動眾開庭的緣故。