政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲今重開羈押庭　律師分析3可能結果

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲交保被撤銷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，原先的7000萬元交保被高院裁定撤銷，發回台北地院更裁，北院將於今天上午10時重新召開羈押庭。對此，律師劉韋廷分析三種可能結果，包括再度羈押、提高保金、維持原裁定。

劉韋廷在臉書發文分析，法院可能出現三種劇本：

1、再度羈押

高等法院的發回裁定認為，現在審判中還有證人還沒有問，還有串證問題，因此撤銷發回地院重新審理。如果地方法院依照高等法院看法，最嚴重的狀況就是再度收押，這對柯文哲來說，等於要重返看守所，政治與健康壓力會再升高。

2、提高保金

法院也可能認為，原本的7000萬金額不足以確保被告不逃亡或不串證，選擇調高保金，就可以防止柯文哲可能串證的行為。這是一種折衷方案，讓柯繼續在外，但得繳更多金額，來「確保出庭與遵守規範」。

3、維持原裁定

如果法院判斷目前狀況並沒有新變化，保釋條件已經足夠，則可能維持原裁定，不做更動。並在裁定中說明清楚為什麼部分證人訊問完畢，就算還有證人還沒問，柯文哲串證風險很低。

台北地院5日裁准柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保。高院12日撤銷發回更裁，理由是北院合議庭交保裁定判斷有無勾串之虞的對象，為何僅限京華城案貪污情節，沒包括政治獻金案公益侵占、背信案情的證人。

高院提到，且北院今年7月21日裁定柯、應第3度延押，理由包括尚有部分證人待出庭作證、不排除有勾串滅證之虞，為何延押僅1個月，就認為勾串滅證可能性已大幅降低，「實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當」。

09/13 全台詐欺最新數據

505 1 9265 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝
把握好天氣！　「雨最大」時間曝
石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」承租人遭聲押禁見

柯文哲劉韋廷

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

