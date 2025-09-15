柯文哲今重開羈押庭　律師分析3可能結果

▲柯文哲交保被撤銷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，原先的7000萬元交保被高院裁定撤銷，發回台北地院更裁，北院將於今天上午10時重新召開羈押庭。對此，律師劉韋廷分析三種可能結果，包括再度羈押、提高保金、維持原裁定。

劉韋廷在臉書發文分析，法院可能出現三種劇本：

1、再度羈押

高等法院的發回裁定認為，現在審判中還有證人還沒有問，還有串證問題，因此撤銷發回地院重新審理。如果地方法院依照高等法院看法，最嚴重的狀況就是再度收押，這對柯文哲來說，等於要重返看守所，政治與健康壓力會再升高。

2、提高保金

法院也可能認為，原本的7000萬金額不足以確保被告不逃亡或不串證，選擇調高保金，就可以防止柯文哲可能串證的行為。這是一種折衷方案，讓柯繼續在外，但得繳更多金額，來「確保出庭與遵守規範」。

3、維持原裁定

如果法院判斷目前狀況並沒有新變化，保釋條件已經足夠，則可能維持原裁定，不做更動。並在裁定中說明清楚為什麼部分證人訊問完畢，就算還有證人還沒問，柯文哲串證風險很低。

台北地院5日裁准柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保。高院12日撤銷發回更裁，理由是北院合議庭交保裁定判斷有無勾串之虞的對象，為何僅限京華城案貪污情節，沒包括政治獻金案公益侵占、背信案情的證人。

高院提到，且北院今年7月21日裁定柯、應第3度延押，理由包括尚有部分證人待出庭作證、不排除有勾串滅證之虞，為何延押僅1個月，就認為勾串滅證可能性已大幅降低，「實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當」。