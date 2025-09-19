　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宇宙橙iPhone 17 Pro「裝原廠保護殼」實拍照！網喊等18：真的不行

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joeman） 

▲Joeman分享實拍照。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

記者曾筠淇／綜合報導

新機剛到手，很多人就怕一時手滑刮到、摔到，所以一定會火速裝上手機保護殼。知名YouTuber Joeman今天就貼出iPhone 17 Pro Max裝上透明保護殼的實拍照。只是畫面曝光後，就讓大票網友直呼「真的不行，等18」、「我覺得不行」。

iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max的背面今年大改，下半部的材質不太一樣，所以原廠的透明保護殼為了配合新設計，就把過去像電源鍵的圈圈，改成整片白色的設計。許多網友之前看到官網上的照片，便忍不住直呼「包尿布喔」、「這真的超爛，我買透明就是為了讓別人看新色，遮起來是怎樣」、「原本一個圈就夠醜了，現在直接一片撒隆巴斯」。

Joeman前幾天就透過社群平台開箱 iPhone 17 系列新機，其中當然也包含了討論度超高的宇宙橙色iPhone 17 Pro Max。稍早，他更貼出iPhone 17 Pro Max裝上保護殼後的照片，表示「看久了會習慣吧～應該啦！」

只是照片曝光後，底下網友則紛紛表示，「這次我真的不行」、「不會，這樣真的很像屁股貼痠痛藥布」、「為什麼要有那塊白色」、「那塊尿布我不行」、「不會，你一定很不習慣」、「不要買透明殼就結案了」、「手機也是會痠痛的」、「這個痠痛貼布難道就不能出和手機一樣的顏色嗎」。也有網友回應，「其實真的不錯看，全透明反而怪怪的」、「是也不會一直看背面吧」。

根據Apple官網說明，這款透明殼採用聚碳酸酯與彈性材料製成，能緊密貼合按鍵並支援「相機控制」功能。內外塗層避免黃化，並經過數千小時測試，主打「外型出眾、保護到位」。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

相關新聞

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級

知名3C科技YouTuber Tim哥17日發布 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 開箱實測影片，由於許多人最想看的就是新機的「拍照功能」，因此他也特別針對這塊詳細介紹，並讚「今年在Pro相機，這幾代裡面，它是升級最有感的一代！」另外，如果去看演唱會，拍起來的效果也很不錯，「它的這個顏色，表現也非常自然，那照片的清晰度，是有感升級的」。

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測曝結果

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測曝結果

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

iPhone 17 Pro MaxiPhone 17 Pro保護殼手機殼Joeman

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
