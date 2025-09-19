宇宙橙iPhone 17 Pro「裝原廠保護殼」實拍照！網喊等18：真的不行

▲Joeman分享實拍照。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

記者曾筠淇／綜合報導

新機剛到手，很多人就怕一時手滑刮到、摔到，所以一定會火速裝上手機保護殼。知名YouTuber Joeman今天就貼出iPhone 17 Pro Max裝上透明保護殼的實拍照。只是畫面曝光後，就讓大票網友直呼「真的不行，等18」、「我覺得不行」。

iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max的背面今年大改，下半部的材質不太一樣，所以原廠的透明保護殼為了配合新設計，就把過去像電源鍵的圈圈，改成整片白色的設計。許多網友之前看到官網上的照片，便忍不住直呼「包尿布喔」、「這真的超爛，我買透明就是為了讓別人看新色，遮起來是怎樣」、「原本一個圈就夠醜了，現在直接一片撒隆巴斯」。

Joeman前幾天就透過社群平台開箱 iPhone 17 系列新機，其中當然也包含了討論度超高的宇宙橙色iPhone 17 Pro Max。稍早，他更貼出iPhone 17 Pro Max裝上保護殼後的照片，表示「看久了會習慣吧～應該啦！」

只是照片曝光後，底下網友則紛紛表示，「這次我真的不行」、「不會，這樣真的很像屁股貼痠痛藥布」、「為什麼要有那塊白色」、「那塊尿布我不行」、「不會，你一定很不習慣」、「不要買透明殼就結案了」、「手機也是會痠痛的」、「這個痠痛貼布難道就不能出和手機一樣的顏色嗎」。也有網友回應，「其實真的不錯看，全透明反而怪怪的」、「是也不會一直看背面吧」。

根據Apple官網說明，這款透明殼採用聚碳酸酯與彈性材料製成，能緊密貼合按鍵並支援「相機控制」功能。內外塗層避免黃化，並經過數千小時測試，主打「外型出眾、保護到位」。