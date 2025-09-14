　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安一句話低調回應

▲▼台北市長蔣萬安前往行政院討論新版《財劃法》解方 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院昨日與地方政府共商財劃法等議題，行政院長卓榮泰會後說明，水平公式計算錯誤這是立院該負責、該勇敢面對解決的，政院未來則將推出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法。台北市長蔣萬安今（14日）出席關渡國際自然藝術季開幕，被問到對於卓榮泰的說法，是否會覺得昨天出席是鴻門宴？蔣萬安不願多作回應，僅稱「昨天都已經講完了。」

蔣萬安等縣市首長昨天赴政院討論財劃法等議題，不過卓揆會後記者會表示，今年就曾針對財劃法修法提出覆議，當時就有提醒條文內容矛盾、餘數無法分配等問題，但是覆議遭到否決；因此今天政院沒有立場針對錯誤做出動作，而是立法院要為他們造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢負責。

卓榮泰說，政院未來要推動可長可久的財劃法，未來修法將邀請所有縣市以及財主人員，共同討論如何調整水平分配、城鄉失衡、集中在工商大縣，以及人口結構與土地管理等，否則容易炒房的地方容易獲得財源，這些都要全盤考慮。他強調，國家重大危機要全盤修法解決，提出符合均衡台灣、均衡城鄉、符合民主程序的修法，提出長久之計。


是否會認為昨天的討論像鴻門宴？行政院將財劃法爭議權交給立院處理？蔣萬安僅一句話回應，「昨天都講完了，謝謝。」
 

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行面對解決。新北市長侯友宜今（14日）受訪表明，行政院是「有權也有責任」，卻未在事權分配上說明清楚，尚有345億元未分配，導致地方編列預算面臨時間與效率壓力；他認為，行政院應盡速提出具體版本，明確規劃事權分配與撥補作法，讓地方能順利推動建設、教育及社福等計畫。

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

新財劃法上路9縣市補助仍減少　台南、基隆、離島三縣都上榜

新財劃法上路9縣市補助仍減少　台南、基隆、離島三縣都上榜

