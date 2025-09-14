　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

▲▼行政院長卓榮泰出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲釋昭慧呼籲行政院，除了領取普發1萬元的選項以外，行政院應該新增「轉入國家續命款」的選項。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

法師釋昭慧宣布，下週二上午將舉行「全民搶救國庫」記者會，呼籲民眾正視「普發一萬」政策所帶來的財政風險。她批評，立法院強行通過舉債發錢，形同掏空國庫，並提出「拒領一萬、轉入國家續命專款」的具體訴求，盼以行動守護國家未來。

釋昭慧指出，由於這筆額外開支未編列於年度預算，行政院只能透過舉債因應。然而舉債大撒幣的惡例一旦開啟，地方議會隨即跟進，新北市甚至喊出「普發4.6萬」乃至「普發5萬」，讓財政紀律全面失控。

釋昭慧表示，聯盟8月21日已發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬，債留子孫」，並要求加入排富條款。但立委最終仍無視民意，堅持強行通過政策，導致社會憂慮升高。

釋昭慧強調，雖然政策已成定局，但守護國庫的行動不容中斷。她要求行政院應增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」選項，讓民眾能以合法管道，將不滿轉化為對國家的守護。

她並指出，所謂「國家續命專款」，應嚴格限定於重大災害或外敵侵略時使用，不得任意挪作他途。唯有如此，才能確保拒領者的善意能真正轉化為守護國家的實質力量。

最後，釋昭慧重申兩大訴求：第一，行政院應在既有發放方式外，增設「拒領一萬→捐入國家續命專款」選項；第二，專款用途必須受到嚴格限制，專注於國家重大災難與備戰之用，確保財政不再成為政治角力的犧牲品。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名進口泡麵驗出致癌農藥　900公斤全數下架銷毀
柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會
Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝
知名烘焙坊驚傳倒閉！　負責人夫妻「人間蒸發」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

柯文哲臀部有極大對稱傷口　民眾黨市議員勸他快做1事：大家很擔心

柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會

公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災難

幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？她酸：笨到讓人懷疑有高人指點

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

動漫展首移師台中！盧秀燕變身「小智」　捷運直達漫迷大讚

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

柯文哲臀部有極大對稱傷口　民眾黨市議員勸他快做1事：大家很擔心

柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會

公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災難

幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？她酸：笨到讓人懷疑有高人指點

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

動漫展首移師台中！盧秀燕變身「小智」　捷運直達漫迷大讚

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

高鐵驚傳行動電源爆炸！3人燙傷　消防員揭「唯一滅火法」

《火焰之舞》近百舞者踩爆小巨蛋！　震撼全場郭子乾朝聖驚：等10年終於看到

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

「最美星二代」李紫嫣《突破》登大銀幕！　李㼈提醒「備衛生紙」怕哭花妝

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

除了「珍奶」還能怎麼介紹台灣？文化部長：希望捷克人先同情我們

快訊／國1新營段火燒車！小客車「全面燃燒」濃煙猛竄　傷亡不明

陸男穿「迷彩服」小三通入境馬祖被查證件有問題　移民署回應了

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣！《曼迪動漫市集》高雄開跑

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

政治熱門新聞

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

柯P臀部有對稱傷口　同黨議員勸他做1事

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

一圖看財劃法失衡！北市增452億居冠　台南、高雄慘淪六都後段班

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

不忍了！駁斥遭綠指「與砂石業同夥」　柯志恩怒提告民進黨誹謗罪

更多熱門

相關新聞

性廣法師深山趕回！釋昭慧陪同投「神聖2票」

性廣法師深山趕回！釋昭慧陪同投「神聖2票」

今日（26）是首波大罷免投票日，證嚴上人徒弟、玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧法師在臉書透露，性廣法師清晨6點就從霧社深山趕回來，就是為了投下這一票，於是兩人便一同前往投票所，投下「神聖二票」，直呼「『坐禪不忘救國，救國不忘坐禪。』大乘佛教利生精神之真三昧也！」

釋昭慧批：新增國定假日獨厚耶誕

釋昭慧批：新增國定假日獨厚耶誕

釋昭慧還原李健儀創作過程

釋昭慧還原李健儀創作過程

曾翻佛陀問病圖合約　律師驚：畫家很大器

曾翻佛陀問病圖合約　律師驚：畫家很大器

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

關鍵字：

釋昭慧拒領一萬國家續命款守護國庫

讀者迴響

熱門新聞

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

捷運永春站意外！看護推輪椅搭電扶梯2傷

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

最新研究「這睡姿」助大腦排毒！可預防記憶力衰退

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

美媒評選「全球最佳企業」　台灣10公司上榜

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面