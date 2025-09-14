釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

▲釋昭慧呼籲行政院，除了領取普發1萬元的選項以外，行政院應該新增「轉入國家續命款」的選項。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

法師釋昭慧宣布，下週二上午將舉行「全民搶救國庫」記者會，呼籲民眾正視「普發一萬」政策所帶來的財政風險。她批評，立法院強行通過舉債發錢，形同掏空國庫，並提出「拒領一萬、轉入國家續命專款」的具體訴求，盼以行動守護國家未來。

釋昭慧指出，由於這筆額外開支未編列於年度預算，行政院只能透過舉債因應。然而舉債大撒幣的惡例一旦開啟，地方議會隨即跟進，新北市甚至喊出「普發4.6萬」乃至「普發5萬」，讓財政紀律全面失控。

釋昭慧表示，聯盟8月21日已發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬，債留子孫」，並要求加入排富條款。但立委最終仍無視民意，堅持強行通過政策，導致社會憂慮升高。

釋昭慧強調，雖然政策已成定局，但守護國庫的行動不容中斷。她要求行政院應增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」選項，讓民眾能以合法管道，將不滿轉化為對國家的守護。

她並指出，所謂「國家續命專款」，應嚴格限定於重大災害或外敵侵略時使用，不得任意挪作他途。唯有如此，才能確保拒領者的善意能真正轉化為守護國家的實質力量。

最後，釋昭慧重申兩大訴求：第一，行政院應在既有發放方式外，增設「拒領一萬→捐入國家續命專款」選項；第二，專款用途必須受到嚴格限制，專注於國家重大災難與備戰之用，確保財政不再成為政治角力的犧牲品。