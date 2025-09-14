連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

▲圖為海巡署1千噸級巡防艦連江艦。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

日前網路流傳一段影片，聲稱海巡署「連江艦」在驅離越界中國漁船時，遭解放軍軍艦及海警船廣播干擾。對此，海巡署澄清，該影片是精心製作的虛假影片，內容係將不同時間與地點的執法畫面拼接、前後倒置而成，與事實不符。

海巡署14日晚間緊急說明，「連江艦」於9月12日至14日執行澎湖水域巡護勤務。期間在目斗嶼至花嶼外海24至26浬海域，發現多艘中國漁船越界，其中「粵南澳31067號」等船隻遭廣播驅離。

而在13日與14日，連江艦則於目斗嶼西北28.6浬限制水域外，偵獲中國解放軍軍艦舷號645號，隨後與海軍艦艇協同監控。海巡署強調，驅離漁船與監控解放軍艦是兩起不同事件，並非同時發生。

海巡署指出，中國藉由認知作戰，意圖製造台方執法遭受干擾假象，予以嚴正譴責，並呼籲中方約束漁船，勿再非法越界。僅在9月6日，海巡就登檢扣留1艘中國漁船、查獲15名船員及1公噸漁獲，隨後全數海拋，目前正依《兩岸人民關係條例》進行調查與裁罰。

海巡署重申，將持續派遣大型艦艇駐守澎湖海域，結合地方海巡能量，加強取締中國違法漁船，堅定捍衛國家主權與海洋資源，確保漁業永續發展。

