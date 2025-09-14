　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：影片剪接造假訊息

▲圖為海巡署1千噸級巡防艦連江艦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為海巡署1千噸級巡防艦連江艦。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

日前網路流傳一段影片，聲稱海巡署「連江艦」在驅離越界中國漁船時，遭解放軍軍艦及海警船廣播干擾。對此，海巡署澄清，該影片是精心製作的虛假影片，內容係將不同時間與地點的執法畫面拼接、前後倒置而成，與事實不符。

海巡署14日晚間緊急說明，「連江艦」於9月12日至14日執行澎湖水域巡護勤務。期間在目斗嶼至花嶼外海24至26浬海域，發現多艘中國漁船越界，其中「粵南澳31067號」等船隻遭廣播驅離。

而在13日與14日，連江艦則於目斗嶼西北28.6浬限制水域外，偵獲中國解放軍軍艦舷號645號，隨後與海軍艦艇協同監控。海巡署強調，驅離漁船與監控解放軍艦是兩起不同事件，並非同時發生。

▲圖為海巡署1千噸級巡防艦連江艦。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出，中國藉由認知作戰，意圖製造台方執法遭受干擾假象，予以嚴正譴責，並呼籲中方約束漁船，勿再非法越界。僅在9月6日，海巡就登檢扣留1艘中國漁船、查獲15名船員及1公噸漁獲，隨後全數海拋，目前正依《兩岸人民關係條例》進行調查與裁罰。

海巡署重申，將持續派遣大型艦艇駐守澎湖海域，結合地方海巡能量，加強取締中國違法漁船，堅定捍衛國家主權與海洋資源，確保漁業永續發展。

推薦閱讀

 印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡　人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北田徑場燈具「爆裂起火」！苗博雅緊急指揮疏散觀眾
人氣火鍋店今天熄燈！　在地人哀號：晴天霹靂
快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　
快訊／三重工廠竄出熊熊大火！濃煙狂冒
婁峻碩唱一半哽咽哭了！緊急中斷演出
快訊／黃筱雯拳擊世錦賽第3金到手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重店面大火　火勢狂燒到3樓！…消防員搶救中

內湖康樂隧道車禍！女疑疲勞駕駛　休旅車失控翻覆

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

台南男持榔頭拒捕！咬傷派出所長手臂　遭警網壓制就逮

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

快訊／三重店面大火　火勢狂燒到3樓！…消防員搶救中

內湖康樂隧道車禍！女疑疲勞駕駛　休旅車失控翻覆

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

台南男持榔頭拒捕！咬傷派出所長手臂　遭警網壓制就逮

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

台中懸日降落！連3天絕美夕陽壯麗登場　限時20分鐘

「資生堂千金」抱怨尪半夜搞消失　丟包嫩嬰惹怒她：我要離婚！

台北田徑場燈具「爆裂起火」！苗博雅緊急疏散觀眾

婁峻碩哽咽嗨喊：我要當爸了！　焦凡凡虧「這麼不小心」

創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿　玩家抗議「遊戲下架」Xbox

快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　

快訊／三重店面大火　火勢狂燒到3樓！…消防員搶救中

人氣火鍋店今天熄燈！　在地人哀號：晴天霹靂

台鋼終結悍將4連勝「達標隊史百勝」！洪總淡定回應：再加油

【終究忍不住】萌貓伸毛手試探節拍器　被嚇到跟著節奏狂抖XD

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

更多熱門

相關新聞

鼻頭外海查獲違規拖網漁船　海巡嚴正執法

鼻頭外海查獲違規拖網漁船　海巡嚴正執法

新北市鼻頭外海今（9日）上午9時許發生一起違規漁撈事件，海巡署艦隊分署第十六（澳底）海巡隊巡防艇PP-3566在約2.3浬海域，發現「新豐盈868號」漁船涉嫌於3浬水域內從事拖網捕撈作業，海巡人員當場要求停網並登檢蒐證，全案將依違反《漁業法》函送主管機關裁處。

海巡署舉行2千噸級巡防艦下水典禮

海巡署舉行2千噸級巡防艦下水典禮

台船承造海巡署艦隊分署兩艘巡防艦命名下水　新一代設計優勢多

台船承造海巡署艦隊分署兩艘巡防艦命名下水　新一代設計優勢多

海巡第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

海巡第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

關鍵字：

海巡署連江艦

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台灣最雷景點　外國人「點名1第」：待5分鐘就離開

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面