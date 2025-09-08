　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

▲副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲8日到台船公司主持海巡署千噸巡防艦花蓮艦、澎湖艦下水典禮。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲8日到台船公司主持海巡署千噸巡防艦花蓮艦、澎湖艦下水典禮。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署艦隊分署8日在台灣國際造船股份有限公司舉行「1000噸級巡防艦第4艘花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水」聯合典禮。千噸級海巡艦下水典禮由副總統蕭美琴親自蒞臨主持，並邀集海洋委員會及海巡署高層、地方仕紳、產業界代表共同出席，象徵「國艦國造」政策再進化。

海洋委員會主任委員管碧玲指出，「花蓮艦」命名源於去年花蓮強震，代表台灣人民在災難面前展現的韌性與團結，期許海巡同仁以同樣精神守護海疆，她也感謝行政院、立法院及各界支持，讓「國艦國造」順利推進，使海巡不必再「賒帳」維持運作。

▲副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲8日到台船公司主持海巡署千噸巡防艦花蓮艦、澎湖艦下水典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

副總統蕭美琴則表示，這是就任以來第二次主持海巡艦艇命名下水與交船典禮，感謝立法院在預算上協助，讓海巡艦隊能持續壯大。蕭美琴強調，和平從來不是理所當然，唯有藉由持續投資艦隊現代化，才能形成具韌性的守護力量。

典禮同場也為第5艘CG1007舉行命名儀式，在副總統蕭美琴祝福下正式定名為「澎湖艦」。新型1000噸級巡防艦具備長航時、高續航力與優異抗風浪能力，並配置醫療設施與高壓水砲，不僅能執行漁權維護、治安勤務，也能在災害事故中投入救災、滅火與人道救援。

艦隊分署表示，隨著新艦陸續交付，海巡戰力將持續提升，橫跨東西岸與遠洋海域，強化海域執法、漁業巡護及海上救援能力。未來將依循「國艦國造」政策，打造專業、現代化並具國際水準的艦艇，守護國家海洋權益與國人安全。

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

關鍵字：

海巡署花蓮艦澎湖艦蕭美琴下水典禮管碧玲

