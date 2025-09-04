海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

▲海巡署跨區聯防威力掃蕩，強化桃竹苗外海安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應中國「九三閱兵」及金馬海域嚴峻情勢，海洋委員會海巡署北部分署今（4日）偕同艦隊及中部分署同步啟動「海上跨區聯防威力掃蕩勤務」，動員2,000噸級「新北艦」、1,000噸級「桃園艦」等6艘艦艇前推巡護，全面強化桃竹苗及三貂角外海防護能量，提升海域安全韌性。

此次行動由北部分署第一、二、三及中部分署第四巡防區指揮部共同規劃，艦隊分署派出2,000噸級「新北艦」、1,000噸級「桃園艦」及多艘巡防艇，共計6艘艦艇，前推至24浬內外海域執行高強度巡護。勤務過程同步運用雷達與監偵系統，擴大重點海域偵蒐範圍，展現跨區聯防與威力掃蕩的嚇阻效果，有效強化海上巡弋能量，確保國家海域安全。

北部分署強調，此次跨區聯防行動不僅展現各巡防區間的緊密協同與整合能力，更是對嚴峻海上情勢的重要回應。透過高強度掃蕩巡護，海巡署明確傳達「守護國安、維護治安、保護平安」的堅定立場，展現堅守崗位、誓保海疆的決心與力度。

海巡署提醒，若民眾於海上遇有緊急狀況，可立即撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將於第一時間趕赴現場，全力守護人民生命與財產安全。