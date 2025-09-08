　
社會 社會焦點 保障人權

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

▲第4艘花蓮艦成軍、第5艘澎湖艦命名下水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡艦隊添新力！花蓮艦、澎湖艦加入守護台灣海疆行列。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

海巡署艦隊分署今（8日）於台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行「1000噸級巡防艦第4艘花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水」聯合典禮。典禮由副總統蕭美琴親自主持，並邀請海洋委員會、海巡署各級長官與地方仕紳、產業界代表共同出席，見證我國「國艦國造」政策的重要里程碑。

海委會主委管碧玲表示，「花蓮艦」是在2024年11月由行政院鄭副院長命名，本月完成驗收後正式交付艦隊分署。其命名緣起於2024年4月花蓮強震，象徵台灣人民在災難面前展現的堅毅、團結與互助精神，期許海巡用勇氣與韌性的精神捍衛海疆，為國家社會帶來穩定並安定民心。今天「花蓮艦」正式加入捍衛我國主權的行列， 就像蕭副總統曾在花蓮服務10年，那份相伴的溫暖一樣，「花蓮艦」也將與花蓮的海洋一起呼吸、一起成長，成為東部海域守護的重要支柱。

▲第4艘花蓮艦成軍、第5艘澎湖艦命名下水。（圖／記者郭世賢翻攝）

管碧玲更進一步表示，海巡艦艇籌建屬於大型長期計畫，涉及龐大經費與嚴謹工序，感謝行政院、立法院與朝野先進對「國艦國造」的支持，讓造艦能夠如期推進，讓海巡署相關追加預算順利通過，海巡終於可以不用再「賒帳」硬撐，海洋委員會及海巡署一定不辜負國人的期待，把該扛的責任扛起來，讓每一次命名與交船，都變成守護國家與人民的實力。

副總統蕭美琴表示，今天是擔任副總統以來，第2次主持海巡艦艇命名下水與交船典禮，上次是600噸級的「永康艦」交船典禮，這次則是更雄偉的「花蓮艦」，副總統特別表示，和平從來不是理所當然，而是需要國人共同守護，政府大力推動海巡艦艇前瞻發展計畫，持續擴充現代化艦隊，形成更具韌性的海巡力量。

▲第4艘花蓮艦成軍、第5艘澎湖艦命名下水。（圖／記者郭世賢翻攝）

蕭美琴指出，特別感謝今天擔任擲瓶嘉賓的張署長夫人，夫人今天的參與，不僅象徵家人的支持與祝福，更展現了署長背後最堅強的力量，副總統也向每位海巡同仁的家屬，致上最深的敬意及謝意，正因為有家屬的理解和包容，同仁才能無後顧之憂在前線拚搏，全力投入守護國家與人民的工作。副總統同時也特別感謝立法院對於國建國造的支持，在預算上協助及支援，讓守護海上防線不只是承諾，而是真實的行動，也讓臺灣能更穩健、光榮的屹立在世界舞臺。

同場舉行的CG1007命名儀式，在蕭副總統祝福下正式命名為「澎湖艦」。1000噸級的「花蓮艦」及「澎湖艦」，具備長航時、高續航力及優異抗風浪性能，並配置醫療設備與高壓水砲，除能有效執行跨區支援、漁權維護與海上治安勤務外，更能於天然災害或重大事故時，承擔救災、滅火與人道救援的重要角色，展現全方位功能。

艦隊分署表示，1000噸級巡防艦的逐步交付，將使我國海巡艦隊戰力更趨完整，能量橫跨東西部海域及遠洋水域，持續提升我國海域執法、漁業巡護、海上救生救難及應處灰色地帶席擾的應變能力。未來，艦隊分署將持續配合政府「國艦國造」政策，推動艦艇現代化，打造專業且具有國際水準的巡防艦艇，確保國家海洋權益、維護國人生命財產安全。

▲第4艘花蓮艦成軍、第5艘澎湖艦命名下水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲第4艘花蓮艦成軍、第5艘澎湖艦命名下水。（圖／記者郭世賢翻攝）

阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

新北球場驚見「羌王」落難！5cm獠牙全露　獸醫揭「防身利器」

實在太丟臉！妹跟媽爆料他欠錢...基隆男丟鞭炮　還拿鋁棒K人

小草北檢外迎接！　柯文哲14:30現身：很多法警根本是柯粉
快訊／柯文哲交保了！穿KP白踢恤現身　陳佩琪面露微笑
LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼
快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中
台中2少女看電影被拖出暴打！秀泰挨轟「消極處理」嚴詞反駁
餐飲集團新品牌9個月收攤　在地曝：租金、人事壓力大
柯文哲裝電子腳環　陳佩琪備「艾草香包水」幫擦身除穢

快訊／查看蓄水池馬達異聲失足墜落　北市熱心男送醫搶救不治

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中

快訊／北投民宅男子倒臥地下蓄水池　無呼吸心跳送醫搶救

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

前總統蔡英文8月31日過生日，各界紛紛送上祝福。蔡英文今（4日）開箱總統賴清德、副總統蕭美琴送的生日禮物，感謝兩位曾經並肩作戰的夥伴。她也強調，謝謝大家這幾天的祝福，她許下三個願望，分別是「貓肥家潤」、「台灣風調雨順」、「自己吃飽睡好，有個健康的身體」。

新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

蕭美琴出席首場女性防災士培訓　讚「防災女力」讓防災更健全

中共船艦頻闖金門限制海域　海巡全程監控

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

