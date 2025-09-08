海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

▲海巡艦隊添新力！花蓮艦、澎湖艦加入守護台灣海疆行列。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

海巡署艦隊分署今（8日）於台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行「1000噸級巡防艦第4艘花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水」聯合典禮。典禮由副總統蕭美琴親自主持，並邀請海洋委員會、海巡署各級長官與地方仕紳、產業界代表共同出席，見證我國「國艦國造」政策的重要里程碑。

海委會主委管碧玲表示，「花蓮艦」是在2024年11月由行政院鄭副院長命名，本月完成驗收後正式交付艦隊分署。其命名緣起於2024年4月花蓮強震，象徵台灣人民在災難面前展現的堅毅、團結與互助精神，期許海巡用勇氣與韌性的精神捍衛海疆，為國家社會帶來穩定並安定民心。今天「花蓮艦」正式加入捍衛我國主權的行列， 就像蕭副總統曾在花蓮服務10年，那份相伴的溫暖一樣，「花蓮艦」也將與花蓮的海洋一起呼吸、一起成長，成為東部海域守護的重要支柱。

管碧玲更進一步表示，海巡艦艇籌建屬於大型長期計畫，涉及龐大經費與嚴謹工序，感謝行政院、立法院與朝野先進對「國艦國造」的支持，讓造艦能夠如期推進，讓海巡署相關追加預算順利通過，海巡終於可以不用再「賒帳」硬撐，海洋委員會及海巡署一定不辜負國人的期待，把該扛的責任扛起來，讓每一次命名與交船，都變成守護國家與人民的實力。

副總統蕭美琴表示，今天是擔任副總統以來，第2次主持海巡艦艇命名下水與交船典禮，上次是600噸級的「永康艦」交船典禮，這次則是更雄偉的「花蓮艦」，副總統特別表示，和平從來不是理所當然，而是需要國人共同守護，政府大力推動海巡艦艇前瞻發展計畫，持續擴充現代化艦隊，形成更具韌性的海巡力量。

蕭美琴指出，特別感謝今天擔任擲瓶嘉賓的張署長夫人，夫人今天的參與，不僅象徵家人的支持與祝福，更展現了署長背後最堅強的力量，副總統也向每位海巡同仁的家屬，致上最深的敬意及謝意，正因為有家屬的理解和包容，同仁才能無後顧之憂在前線拚搏，全力投入守護國家與人民的工作。副總統同時也特別感謝立法院對於國建國造的支持，在預算上協助及支援，讓守護海上防線不只是承諾，而是真實的行動，也讓臺灣能更穩健、光榮的屹立在世界舞臺。

同場舉行的CG1007命名儀式，在蕭副總統祝福下正式命名為「澎湖艦」。1000噸級的「花蓮艦」及「澎湖艦」，具備長航時、高續航力及優異抗風浪性能，並配置醫療設備與高壓水砲，除能有效執行跨區支援、漁權維護與海上治安勤務外，更能於天然災害或重大事故時，承擔救災、滅火與人道救援的重要角色，展現全方位功能。

艦隊分署表示，1000噸級巡防艦的逐步交付，將使我國海巡艦隊戰力更趨完整，能量橫跨東西部海域及遠洋水域，持續提升我國海域執法、漁業巡護、海上救生救難及應處灰色地帶席擾的應變能力。未來，艦隊分署將持續配合政府「國艦國造」政策，推動艦艇現代化，打造專業且具有國際水準的巡防艦艇，確保國家海洋權益、維護國人生命財產安全。