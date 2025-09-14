永福星星幫泳訓成果大放異彩　大小星星兒扶輪盃全數奪前三

▲永福國小星星幫在2025年台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中奪得各組前三名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小「星星幫」在14日舉行的 114年台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，大小星星兒們「泳」往直前，展現多年泳訓成果，全部拿下各組前三名，為老師與家長獻上最特別的教師節感恩禮物。

今年扶輪盃吸引28隊、近70位選手參賽，永福國小自閉症巡迴班與肯納青年從學前階段開始接受泳訓的學生，不分年齡從國小三年級到二十多歲青年，都在泳池中盡情競技，克服觸覺敏感與感覺統合障礙的挑戰。星星兒們在賽道上奮力前行，在場邊也舉辦了「泳訓親師生同學會」，畢業生仍自動歸隊參加年度泳訓活動，場面溫馨感人。

永福國小楊淑晏校長表示，「看到孩子從小開始接觸水，學習成果愈小愈好，也鼓勵家長提早讓孩子接觸游泳」。特教老師賴育誠指出，有些星星兒對水極度不適應，但能站在水裡、參與泳訓就是巨大的突破。多年來透過潛能開發課程與社會愛心人士支持，包括台南市身心障礙學生教育協會「圓夢計劃」，讓孩子在運動中培養專注力、自信與成就感。

家長與老師們都表示，星星兒們透過泳訓不僅收穫獎牌，也建立勇於挑戰、克服困難的精神。高中生阿瑞（化名）連續四年在100公尺自由式與蛙式比賽中獲金牌，立下志願挑戰更高難度長泳。永福星星幫大小朋友的努力與奮鬥精神，也讓社會大眾看見身心障礙學生的潛能與光彩。