地方 地方焦點

桃園建管處導入智慧圖台　千處工地篩選出74處高風險工地

▲桃園建管處導入智慧圖台

▲稽查前透過圖台掌握工地資訊。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃市政府建築管理處14日表示，為更有效的管理全桃園建築工地，該處推動「智慧建管圖台」，導入層級分析法（AHP），針對建築工地中可能導致災害的因素進行量化評估，再搭配權重計算建立風險模型，協助稽查人員精準掌握工地狀況，讓有限人力能集中在真正需要的工地。

建管處說明，圖台系統整合建照、工程規模、施工進度及是否鄰近捷運等資訊，並透過AHP分析施工階段、地點特性、勞安條件等因子，計算各工地的風險指數。自今年8月起，系統從全市近千處工地中篩選出74處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有22處需改善，顯示「智慧圖台」搭配「風險模型」能有效提升工地安全稽查精準度。

▲桃園建管處導入智慧圖台

▲專業人員赴工地現場檢查。（圖／建管處提供）

以市民最關心的捷運軌道沿線工地為例，稽查人員在辦公室就能透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊。不僅如此，系統更導入雲端「施工日誌」管理，要求工地主任每日回傳施工進度、工班及用料狀況。這些每日回傳的數據，正逐步建立起完整的大數據資料庫，將成為未來輔助建築管理決策的重要依據。

建管處長莊敬權表示，未來將持續深化圖台功能，例如串接勞檢及氣象資訊，在颱風、豪雨等情境下提供客製化防災提醒，真正落實「防範於未然」。他強調：「智慧圖台結合科學分析，讓工地管理更透明、制度更嚴謹，也能作為政策制定的重要依據，讓市民居住更安心。」

09/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

桃園建管處智慧圖台高風險工地

