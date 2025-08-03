落實公平負擔　桃園「強制拆除違章建築」應付費

▲桃園建管處執行大型違建拆除。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升違章建築處理效能，桃園市政府於日前市政會議通過《桃園市強制拆除違章建築收費自治條例》草案，近期將送市議會審議、爭取支持，未來若獲通過，市府在執行強制拆除違建時，得向違建人或相關義務人收取執行成本，建構更具效率且公平的違章建築管理制度。

市府建築管理處3日說明，依《建築法》第96條第1項第1款確實訂有「強制拆除建築物，其建築物拆除費用由建築物所有人負擔」之規定，市府於108年時提出違建強制拆除收費草案，但因當時內容周延性仍有疑慮，未獲核定。這次修法經綜整實務執行經驗、中央法令趨勢，參考台北市、新北市制度作法，進行條文內容的修正與補強。

▲桃市府研擬執行強制拆除違建時，得向違建人或相關義務人收取執行成本。（圖／市府提供）

建管處處長莊敬權表示，目前違章建築的強制拆除工作由市府主動執行，不僅造成公帑支出壓力，也難以對違建人產生足夠嚇阻效果。本次草案明定收費基準、程序及權利保障機制，使拆除作業制度化、法制化，未來依據不同拆除類型的建築材料計算，每平方公尺收費從200元到1,700元計價，希望嚇阻以不法行為獲利、心存僥倖的違規者。

莊敬權也說，本次法案如爭取通過後，依據本市違建拆除政策，先以「大型施工中違章建築」及「影響公共安全違章建築」等重大案件列為優先執行，並依條例規定追收拆除費用，貫徹市府強調土地使用要符合土地管制要點，保障公共安全第一的管理守則。

桃園違建拆除收費草案再叩關，展現市府對違建管理的決心，盼民眾對市府整治長久以來的違建亂象給予信任與支持，讓違建管理從查報、拆除到費用回收有一套完備機制，更讓違法使用人應負起相對的應責任，遏止違建行為持續發生。