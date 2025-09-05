點名賴清德該公開紀念抗戰勝利！　黃暐瀚喊話：雙十還有機會

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

3日是九三軍人節，同時也是「抗戰勝利八十周年」，但總統賴清德談話仍使用「終戰」而非「抗戰」。對此，媒體人黃暐瀚提到前總統李登輝例子與4點理由，喊話賴總統應該紀念抗戰勝利八十週年，錯過了九三，雙十還有機會，總統就說總統該說的話，做總統該做的事。

黃暐瀚表示，到底該講「抗戰」還是「終戰」？賴總統的軍人節談話，引發了爭議。

黃暐瀚認為，賴清德總統應該公開記念「抗戰勝利」八十週年，理由有四，第一「因為是八十週年」、第二「因為對岸一直在跟中華民國搶正統」、第三「因為台灣派需要團結中華民國派」、第四「因為美國也在紀念（川普、AIT、飛虎隊）」。

黃暐瀚提到，李登輝前總統的例子，自己舉過多次了。李出生時台灣是日本統治，活到23歲中華民國政府才光復來台，台灣閩、客、外省、原民不同的家庭，對於同一件事，感受常常不同。

黃暐瀚說，沒有參與抗日的李登輝，當上中華民國總統之後，一樣在1995年公開紀念「抗戰勝利50週年」。等到2015年抗戰70週年時，卸任總統的「平民李登輝」再投書日本媒體，講出個人的感受。

最後，黃暐瀚強調，是總統，就說總統該說的話，做總統該做的事。錯過了九三，還有雙十，還有機會。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）