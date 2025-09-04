　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

▲▼總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德談論二戰結束議題均用「終戰」，被國民黨主席朱立倫轟「國人之恥」。（圖／總統府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

今年是二次世界大戰結束80周年，總統賴清德在談論相關議題時，均使用「終戰」進行陳述，遭到國民黨主席朱立倫痛斥，用戰敗國的口吻來形容抗戰勝利「真是國人之恥」。對此，作家苦苓舉出5點表示，台灣就真的沒有抗戰，「既然如此，不叫抗戰而叫終戰，不是理所當然嗎，有什麼好鬼叫的？」

苦苓4日在臉書舉出5項原因，解釋為什麼台灣應該叫「終戰」，而不是抗戰，分別如下：

一、中華民國成立的時候，中華民國的地圖上並沒有台灣，台灣早已屬於日本國，「何來抗日」？
二、中日戰爭時，台灣人早已放棄武力對抗日本，自然也不可能站在中國那一邊，倒是有些台灣人志願參軍成為日本兵，「何來抗日」？
三、中日戰爭末期，美軍出動援助中國，同時經常轟炸被視為敵對的日本國台灣地區，台灣人受害匪淺，「何來抗日」？
四、中日戰爭結束，台灣所屬的日本是戰敗國，日本軍民順利撤離台灣，台灣人也沒有為難他們，「何來抗日」？
五、自從1895年乙未戰爭失敗之後，台灣人就再也沒有「抗日」過了，中國的8年抗戰，從頭到尾就不關台灣人的事。

苦苓最後說，「既然如此，不叫『抗戰』而叫『終戰』，不是理所當然嗎，有什麼好鬼叫鬼叫的？」

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

