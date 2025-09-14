　
國際

住飯店「用過的毛巾」放這裡！　日本業者曝解答：掛椅子超NG

▲Super Hotel。（圖／翻攝自TikTok）

▲Super Hotel表示，用過的毛巾最好統一放在浴室。（圖／翻攝自TikTok）

記者王佩翊／編譯

住飯店時用過的毛巾應該丟哪裡？大部分的人可能會選擇掛在椅子上，還可以順便將濕毛巾晾乾，不過日本知名連鎖飯店「Super Hotel」拍片宣導，其實房客可以將用過的毛巾和浴巾統一放在浴室內，這樣能更方便房務人員整理，大幅提升清潔人員的工作效率。

日本飯店Super Hotel透過TikTok的官方帳號分享了正確的退房禮儀。影片中指出，很多房客不知道應該將用過的毛巾或浴巾掛在椅背上，或是用衣架吊起晾乾，但其實最好的選擇，是統一放置在浴室內，並直接掛在浴缸邊緣或浴室置物架上。

該則影片一出立刻引爆熱議，除吸引9萬人按讚外，也有超過300人回覆。許多網友這才驚覺自己多年來的習慣竟然不對。有人坦承，「我每個月大概住4次飯店，每次都把毛巾、浴袍亂丟。」也有網友無奈表示，「很抱歉，我都把它放在地上。」

多數旅客習慣將毛巾隨意掛在衣架、椅子上，甚至直接扔在地板，這些都不是理想做法。正確方式是將所有使用過的毛巾、浴袍集中收納，方便房務人員快速識別並處理。

除了毛巾擺放，業者還提醒其他退房細節：房內設備如吹風機、遙控器應物歸原處；垃圾要確實丟入垃圾桶，若垃圾桶已滿可放置旁邊，但飲料瓶需先倒空；洗澡時務必將浴簾拉入浴缸內側，並關好浴室門，避免水蒸氣外溢觸發自動灑水系統造成警報響起。

@superhotel_official スーパーホテルがお届けするホテルあるある部屋ver. しばらく迷う#Tiktok教室 #ホテルあるある #スーパーホテル ♬ 2022 - KOIN
 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

