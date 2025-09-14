　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德20日召開韌性委員會國際論壇　20國際訪賓、美日歐商會齊聚

▲▼總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會第四次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會會議。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會議召開至今將滿一周年。據了解，本月20日將登場的全社會防衛韌性委員會，將以「國際論壇」的形式呈現，除了委員會在內，國內外的專家學者將共聚一堂，將邀集超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表出席；而美台商會、歐台商會、日本工商會也都會齊聚。

國安會副秘書長林飛帆表示，全社會防衛韌性國際論壇將以「韌性台灣民主永續」為主題，由召集人、總統賴清德開幕致詞後，隨即進入議題座談，座談以全社會防衛韌性五大主軸為基礎進行延伸，由委員會委員擔任該議題主持人，並規劃講者及與談人，針對各項議題進行深入討論。

他舉例，主軸一「民力訓練暨運用」由吳怡農委員擔任主持人、顏博文委員擔任講者講述台灣充沛的民間力量，如何協助從台灣從災防、救災，到韌性強化，同場則有來自國內外專家學者擔任與談人。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德上任以來，積極推動全社會防衛韌性委員會，一方面在國內積極整合中央與地方以及民間體系緊密合作，一方面也與國際夥伴經驗交流，過去已與日本、美國及歐洲多國就災防、資安、能源安全等領域進行專業分享，期盼透過國際論壇與民主盟友共同提升全球安全韌性。

據指出，「國際論壇」主要突顯台灣全社會防衛韌性有三大意義：受國際關注、面向國際合作、內外整備團結。首先，國際關注方面，本次論壇邀集超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表出席；而美台商會、歐台商會、日本工商會也都會到場。

面向國際合作部分，受邀訪賓專業領域從經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全到供應鏈韌性等面向，希望以全社會防衛韌性委員會過去一年來的成果為基礎，與其他國家分享與交流，藉由論壇與其他同樣重視防衛韌性議題的國家，開拓合作的機會與可能。

至於內外團結整備部分，本次國際論壇，也邀集台灣商界、民間或智庫代表出席；對外，則有來自國際社會中專精於各種專業領域的專家學者。

09/13 全台詐欺最新數據

505 1 9265 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣防衛韌性國際論壇總統府專家聚焦賴清德

