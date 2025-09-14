22年來首次！南韓估人均GDP今年將被台超車　韓媒點名蔡英文是關鍵

▲南韓政府預估韓國人均GDP最快將在今年慘遭台灣超越。（圖／VCG）



記者杜冠霖／台北報導

南韓政府今（14）日公布統計資料指出，韓國人均GDP最快將在今年遭台灣超越，這將是自從2003年韓國反超台灣以來，時隔22年再度發生逆轉。《韓國經濟日報》報導指出，韓國的出口較去年同期增加1.3%，也是創下歷史新高，但仍無法追上台灣的增長速度，更形容「奔跑的韓國之上，還有飛翔的台灣」。韓國《中央日報》則點名前總統蔡英文是關鍵。對此，民進黨表示，政府會持續與產業攜手，照顧每一位國人的需要，讓經濟成果化為全民共享的具體福利。

根據《韓聯社》，南韓政府引述該國統計數據與中華民國主計總處數據推估，今年韓國人均GDP約為3萬7430美元，不及於台灣的3萬8066美元。原先市場普遍預測台灣最快要到明年才能超車，但因台灣經濟加速成長、韓國表現不振，使逆轉時機點提早一年到來。

《韓國經濟日報》則報導，台灣向來與韓國處於競爭關係，上個月台灣出口額高達584.9億美元（約1.7兆元台幣），創下歷史新高，也是首次超越韓國的單月出口額（584億美元）；韓國的出口較去年同期增加1.3%，也是創下歷史新高，但仍無法追上台灣的增長速度。報導更以「被台灣超越的震撼預測⋯受限於管制的韓國進入非常緊急狀態」為題，形容「奔跑的韓國之上，還有飛翔的台灣」。

至於反超關鍵，韓國《中央日報》直指，追溯到2016年，是蔡英文總統政治上的開放態度、親商親市場的政策，以及政府透過融資、稅收、公用事業與人力等激勵措施，開始提升產業競爭力。

根據行政院主計總處公布，台灣今年經濟成長率預估上修至4.45%，是韓國的五倍；今年第2季台灣經濟增長率概估，更來到8.01%，位居亞洲四小龍之首。

民進黨指出，台灣的經濟實力，在國際間已經是不容忽視的一股力量。政府會持續與產業攜手，照顧中小微型企業，以及每一位國人的需要，讓經濟成果不僅是數字的成長，更能化為全民共享的具體福利。