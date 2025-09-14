　
生活 生活焦點

台灣最雷景點　外國人「點名1地」待5分鐘就離開：超失望

▲九份,九份旅遊,九份紅燈籠祭,九份金礦博物館第六代曾譯嫻,阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲九份老街。（示意圖／資料照） 

記者施怡妏／綜合報導

疫情趨緩之後，台灣觀光景點四處可見外國人身影，就有外國網友好奇，到台灣旅遊，哪些景點應該要避開？貼文曝光，引發許多外國網友熱議，點名的景點包括台中彩虹眷村、墾丁、九份、野柳、饒河夜市與西門町，其中最多人提到是「台中彩虹眷村」，地點偏僻，村落又很小，「待了5分鐘就走了。」

有網友在論壇「Reddit」發文，台灣有許多知名的觀光景點，好奇哪些景點不需要排進行程裡？貼文曝光，不少人點名位於台中的彩虹眷村，雖因彩繪聞名，但實際規模相當小，且距離市中心與其他景點都有一段距離，「除了拍照真的沒什麼好做的」、「我們特地跑去，結果老婆和媽媽都很失望，待不到5分鐘就離開了，許多原有的藝術品已經被巨幅帆布畫覆蓋，而且帆布畫非常普通，沒有特色。」

▲封村10個月，台中超夯網紅熱點彩虹眷村即日起開放試營運至6/30。（圖／文化局提供）

▲彩虹眷村。（圖／資料照）

除了彩虹眷村，墾丁也被外國遊客嫌棄，認為物價偏高、觀光品質與期待落差大。九份雖然被認為景色優美，但人潮過於擁擠，「九份最好不要去，尤其是夏天，都會因為遊客湧入而變得更糟」、「周末去九份，那裡就會人山人海，幾乎走不動路」、「九份不錯，但是太擁擠了」、「每平方公分就有50個遊客。」

另外，其他網友也指出，「十分老街。那裡人山人海，價格不菲，燈籠也太俗氣了」、「高美濕地又臭又熱，很無聊」、「阿里山日出對我來說不值得，基本上凌晨4點就醒了，等了很久，因為霧太大，太陽都沒出來，而且人也多得要命」、「高雄六合夜市，自從新冠疫情後，它已經失去了昔日的魅力」。

What tourist attractions in Taiwan should you absolutely avoid?
byu/Presidentverse intaiwan
