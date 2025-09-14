「為何刷卡動詞是『刷』？」　8千人嘆時代眼淚：卡面數字還會凸起

▲信用卡。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在這個資訊量爆炸的時代，科技越來越進步，年輕人的用語也不斷更新，一名網友發問，「為什麼刷卡的動詞是『刷』啊？」短短一句話，引來8千名網友討論，不少人驚呼自己老了，「現在已經要解釋刷卡的年代了嗎？」就連電台主持人歐馬克也感嘆，「年輕的孩子活在這個世界上真的太辛苦了。」

一名網友在Threads發文，「為什麼刷卡的動詞是『刷』啊？」短短一句話，吸引超過8000名網友留言，貼文瀏覽次數61萬次。

許多人驚呼「現在已經要解釋刷卡的年代了嗎⋯」、「那你一定不知道以前卡面數字是突起的」、「時代的眼淚」、「還有很多，例如車窗為什麼是搖的、講完電話要為什麼掛電話、沖洗照片是要把照片洗乾淨嗎？」「昨天還看到一個質疑撥電話的撥」、「年輕的孩子可能連卡拿出來逼都不用了，直接手機或手錶拿出來逼逼」。

▲刷卡機。（圖／取自免費圖庫pixabay）



電台主持人歐馬克也在臉書發文，「年輕的孩子活在這個世界上真的太辛苦了，有好多無法理解的事情，卡明明就是用『嗶』的啊。」

底下有網友解釋，最早的信用卡的卡號是浮凸的，要用拓印的方式複寫在帳單上跟銀行請款；後來改成用磁條，要劃過讀卡機的卡槽來做讀取，兩者都有把卡片平行移動「刷」的動作。後來晶片卡逐漸普及，只要用感應即可。