安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

▲安平靈濟殿「孤棚祭」活動熱鬧登場，國中生擔任解說員，親子共同體驗綁篙餞，200隻豬仔撲滿秒殺一空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平靈濟殿一年一度的「孤棚祭」，8月31日下午熱鬧登場，這項在農曆七月初九舉行的傳統普渡祭典，已有百年以上歷史，被譽為全台唯一的特殊儀式，現場除重現搭孤棚、綁篙餞的傳統習俗外，今年更加入「青少年解說員」與「豬仔會」撲滿兩大亮點，吸引大批民眾參與。

靈濟殿的孤棚祭在2016年登錄為台南市無形文化資產。與一般普渡不同，廟方會在廟埕前搭建高棚，綁上祭品與全豬，供奉於運河中的「老大公」。棚上更設置白布「步道」，象徵讓老大公能順利上棚享用祭品，別具在地宗教特色。

今年廟方首度安排國中生擔任導覽解說員，由老師事先訓練，學生們在定點講解孤棚祭的由來與細節，讓參與民眾對文化脈絡有更深入的了解；親子族群則參與綁篙餞DIY，體驗傳統習俗。

活動另一大焦點「豬仔會」，起源於早期信眾為籌措全豬敬品所形成的互助儲蓄制度。今年廟方推出200隻「豬仔會」文創撲滿，附贈經道長加持的5元與1元硬幣，象徵財緣、人緣與好運，一推出便立刻被秒殺。

廟方主委何志章表示，加入豬仔會只要100元，就能獲得撲滿一個與加持金幣，盼民眾透過儲蓄延續傳統互助精神。等到2026年「豬仔回娘家」時，存款再度由道長加持，形成信仰與理財教育的結合。