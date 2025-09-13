　
    • 　
>
無語良師助慈大模擬手術　準醫師掌握臨床第一刀

醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

2025年9月慈濟大學醫學生模擬手術課程在12日舉辦送靈、感恩追思暨入龕典禮。當天一早在靜思精舍常住師父引禮下，慈濟大學師長和醫學系五年級學生、衛福部代訓、新加坡南洋理工大學和菲律賓三寶顏雅典耀大學的醫學生一起送別無語良師最後一程。八位無語良師是洪千惠、塗坤輝、張瑞欽、古金龍、官文俊、王褚美珠、黃國義、劉鏡春。

▲醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

獻上花束和感恩卡致謝無語良師的教導之恩。

慈濟大學副校長陳宗鷹表示，儘管AI已大量應用在醫療分析，但是，在模擬手術課程，醫師實際操作的手感，以及與家屬互動的情誼，卻是任何高科技都無法取代的。感恩家屬成就無語良師的心願，自己和太太已決定簽署遺體捐贈志願書，沒想到，身為醫師的兒子沒有立刻答應，坦言大體會被解剖和縫合，心裡仍是捨不得。但我相信，孩子終有一天會理解，也會圓滿父母的心願。

在模擬醫學中心的安排下，9月醫學生模擬手術課程，從九月八日起，有來自慈大醫學系、衛福部代訓、新加坡南洋理工大學和菲律賓三寶顏雅典耀大學，共34名醫學生參與。有別於各醫學會的進階專科訓練，剛踏入臨床實習的醫學系五年級學生，主要著重於基礎手術操作為主，例如骨內注射輸液通路建立、胸管引流置放術、中央靜脈導管置入術、超音波導引膝關節抽吸術等。也就是說，準醫師們不用受限於手術時間和與病人安危的考量，反而能在無語良師身上充分學習，為將來面對病患時增添自信和把握。

▲醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

醫學生獻唱「菩薩的化身」，感恩無語良師。

在感恩追思典禮，醫學生們獻唱「菩薩的化身」，表達對無語良師無私奉獻，以及家屬成全的感恩之意。慈大醫學系五年級學生顏康如表示，以前我害怕死亡，總聯想到冰冷、鬼魅、恐懼，但是，無語良師教會我，死亡不只是生命的離去，還有愛和想念。愛能帶給我們力量，想念也提醒昔日的美好時光。感恩無語良師讓我們在踏進臨床前，做好充足的準備，有信心面對挑戰，我會慎重、認真的學習，才對得起無語良師和家屬。

▲醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

靜思精舍常住師父引禮讓送靈典禮多了莊嚴氛圍。

新加坡南洋理工大學醫學系學生陳炳瑞表示，模擬手術的真實度和臨場感遠勝過於VR和AR教學，加上莊嚴的典禮氛圍，讓醫學教育的傳承與意義也更加昇華。家屬的眼淚和不捨，讓我印象深刻，也提醒了我，病人也是人，不能只專注診斷，忽略了病人感受，正如「菩薩的化身」歌詞「您啟發我尊重生命」，我會銘記在心。

▲醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

醫學生與家屬一起參與送靈典禮。

菲律賓三寶顏雅典耀大學是首次來台參與模擬手術課程。醫學系五年級學生 Lance L. Baquiran 表示，此次共有 15 人爭取名額，最終僅錄取 5 人。雖然過去曾見習並協助手術，但透過這次具有人文精神的模擬手術學習，他深刻體會到，每一堂課、每一道切口、每一項發現，都來自「無語良師」無聲卻深遠的教導—「醫學不僅是技術，更關乎人性」。他承諾將成為專業能力充足，並同時具備同理心、謙遜與社會責任感的醫師，最後更以菲律賓語 maraming salamat，以及中文和英文再次表達最誠摯的感謝。

官文俊老師的女兒官睿麗小姐表示，從醫院志工、標準化病人到無語良師，爸爸這一生都為醫學而奉獻。想到爸爸生前最害怕打針，但最害怕打針的爸爸卻願意在往生後奉獻身體，成為無語良師，親口說「醫學生可以千刀萬刀的劃錯在爸爸身上，但不要劃在病人身上。」我相信爸爸已經做了最有價值的選擇，也希望透過各位醫師的雙手，守護更多的生命。

▲醫學生上課前默禱感恩無語良師的教學。（圖／慈濟醫大學提供，下同)

陳宗鷹副校長（中）頒發感恩紀念牌給無語良師家屬。

劉鏡春老師的兒子劉岳明表示，生離死別固然傷痛，但是脆弱的生命，卻可以很偉大。孫子劉宇陽（長庚大學醫學系四年級學生）表示，非常尊重和敬佩祖父的捨身奉獻。因為我剛上完解剖課程，很清楚無語良師的重要與意義，也承諾會成為一名好醫師。

靜思精舍德宇師父開示，面對死亡，難免恐懼，但無語良師們決定「化無用為大用」，因此成就了這麼多年來的模擬手術課程。正如生命終有結束，慧命仍能延續，也讓慈大醫學教育在人文的堅持與大愛的傳承始終如一。

09/11 全台詐欺最新數據

許書誠雙失誤重建信心　U18隱藏版心理師王奕翔聊半小時打開心門

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

不忍了！駁斥遭綠指「與砂石業同夥」　柯志恩怒提告民進黨誹謗罪

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

蔡依林搶穿雙V聯名「貓咪鞋」　DIOR Palmarès男鞋美到女生也來搶

縱谷慢旅掀高潮！歐亞菲板塊音樂會×單車板塊騎遇盛大登場

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

台中市警局守望相助觀摩　局長吳敬田「三不政策」提醒民眾防詐

大量陸客遊金門！不熟交通規則騎電動二輪車違規　縣府稽查及宣導

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

相關新聞

慈大韌性防災教學　DIY乾式馬桶成大亮點

慈大韌性防災教學　DIY乾式馬桶成大亮點

台灣生活便利，但若遇上大規模或長時間的災難，當自來水與電力無法供應時，每個家庭與社區該如何自保，確保基本的生活需求？慈濟大學積極推動「韌性防災」教育，從校園延伸到社區，培養民眾在災害來臨時維持基本生活品質的能力，建立面對環境挑戰的行動力。

AI助骨鬆早期發現　花蓮判讀結果符臨床認知

AI助骨鬆早期發現　花蓮判讀結果符臨床認知

暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

食品業非登不可　落實年度登錄規定勿受罰

食品業非登不可　落實年度登錄規定勿受罰

大專創業實戰模擬　慈大3團隊獲選創紀錄

大專創業實戰模擬　慈大3團隊獲選創紀錄

