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食品業非登不可！掌握資訊為食安把關　落實登錄規定勿輕受罰

▲▼花蓮縣衛生局提醒，食品業者可攜帶原申請登錄時之電子憑證至衛生局由專人協助辦理登錄作業。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局提醒，食品業者可攜帶原申請登錄時之電子憑證至衛生局由專人協助辦理登錄作業。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為掌握食品業者資訊，提升衛生管理效率，衛生福利部公告具公司、工廠、商業或營業登記之食品業者，包含食品、食品添加物、食品容器具包裝、食品用洗潔劑製造加工、餐飲業者、食品輸入或販售等業者及經地方主管機關許可營業之攤（鋪）位使用人及攤販，皆應完成食品業者登錄或確認作業。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，所有食品業者，務必依循《食品安全衛生管理法》第8條第3項規定，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應辦理登錄，始得營業；又「食品業者登錄辦法」第7條規定，食品業者完成登錄後，每年應申報確認登錄內容，以確保資料正確性。登錄內容如有變更，食品業者應自事實發生之日起三十日內，申請變更登錄。如有登錄不實，依食品安全衛生管理法第47條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食品業者登錄制度的有效落實，有賴於所有食品業者的積極配合。透過定期更新登錄資訊，政府得以掌握最新的業者營運狀況，一旦發生食品安全事件，才能迅速且精確地追溯問題根源，採取有效的控制與應對措施，進而保障消費者的健康與安全。

▲▼花蓮縣衛生局提醒，食品業者可攜帶原申請登錄時之電子憑證至衛生局由專人協助辦理登錄作業。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
   
朱家祥指出，食品業者登錄制度為食安把關，食品業者登錄的目的：依業者而言可清楚原物料來源是否合法，強化自主管理；對政府而言可掌握業者產品資訊，有效對業者進行輔導與稽查管理；以提升食品衛生安全品質，保障合法的生產與販售。
 
 花蓮縣衛生局提醒，食品業者可選擇自行上網使用電子憑證（工商憑證或自然人憑證）至非登不可平台（https://fadenbook.fda.gov.tw/）辦理，或攜帶原申請登錄時之電子憑證（工商憑證、自然人憑證、組織憑證卡或健保卡擇一），於上班時間8:30~11:30及14:00~17:00至花蓮縣衛生局，由專人協助辦理登錄作業。

對登錄作業及平台操作有任何疑問，可撥諮詢專線0809-080-209或花蓮縣衛生局食品安全專線03-8226959洽詢。
 

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