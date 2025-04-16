　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

▲「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選。（圖／慈濟大學提供，下同）

「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選，創該校紀錄。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部113年度「大專校院創業實戰模擬學習平台」4月15日公布第二梯次獲選團隊，慈濟大學推派6組學生團隊參與徵選，最終有3組成功脫穎而出，並獲教育部10萬元的創業獎助金。慈濟大學也是宜花東地區唯一獲選學校，也創下學校歷年參與以來入選隊數最多的紀錄。

慈濟大學長期深耕創新創業教育，積極參與教育部「大專校院創業實戰模擬學習平臺」，鼓勵學生團隊投遞創業構想，並透過平臺的「教練團」與學校輔導單位的指導，模擬虛擬的群眾募資過程，培養學生創新思維與實務操作能力。每年於校內辦理「創客+了沒」初賽，評選出優秀團隊後，代表學校進入「大專校院創業實戰模擬學習平臺」徵選，展現學生的創新精神與實作能力。

▲「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼3組獲選團隊提案總覽。

在本梯次全國202組提案作品中，提案依商業發展階段分為「創新創業概念發想組」、「原型產品/MVP開發與驗證組」及「商模/市場開發與驗證組」三大類組進行評選，涵蓋科技應用、永續發展、醫療創新等多元領域，展現跨領域整合的成果。

慈濟大學本次有6組團隊參與徵選，分別為：「S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器」(原型產品/MVP開發與驗證組)、「Safe Pro++-智能約束裝置」(創新創業概念發想組)、「Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機」(原型產品/MVP開發與驗證組)、「小農夫-菇嚕菇嚕」(創新創業概念發想組)、「BUMI-蜂蠟布」(原型產品/MVP開發與驗證組)及「Temperature Guard適溫敷-可控溫冷熱敷裝置」(創新創業概念發想組)。

其中，「S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器」團隊在在生醫材化領域「原型產品開發與驗證組」中，以總注資高達1,745萬元，榮獲全國第一名；「Safe Pro++-智能約束裝置」則在在生醫材化領域「創新創業概念發想組」獲得總注資1,187萬元，名列全國第二。「Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機」亦在機電運輸領域「原型產品開發與驗證組」中獲得總注資510萬元，同樣榮登全國第二。

脫穎而出的創新團隊各具特色，並獲教育部十萬元的創業獎助金，這也是慈濟大學歷年來參與「大專校院創業實戰模擬學習平臺」獲選隊數最多的一次，顯示慈濟大學學生在創業實戰中的高度潛力與創新實力。

▲「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選。（圖／慈濟大學提供，下同）
團隊亮點介紹：
• S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器
由護理學系林祝君副教授指導，團隊以「創新賦能照護」為理念，以護理師為使用者(user)及研發者(innovator)的上游角色與中游的製造端、及下游的銷售端維持共好關係，設計出兼具操作簡易(Simplicity)、安全效益(Efficiency)與環境永續的產品。
• Safe Pro++-智能約束裝置
由林祝君副教授指導，「以人為本，科技創新」的創業理念，致力開發有效解決約束照護問題的解決方案，開發快速穿戴、舒適透氣且具備智能警示與資訊串聯功能的裝置，以提升醫療照護品質，減少護理人員的負擔，並確保病人的安全與舒適
• Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機
由經營管理學系蘇美惠助理教授指導，提出完全完全不需使用化石能源之「Shinergy太陽熱能農產品乾燥機」，兼顧高效率與低碳排，回應全球淨零碳排的發展目標。

▲「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選。（圖／慈濟大學提供，下同）

研究發展處表示，學生透過校內初賽「創客+了沒」、期中成果競賽、工作坊與專業輔導機制，建立完善的創業培育流程，讓學生從構想到實踐，全程體驗創業歷程。在模擬經營挑戰的過程中累積寶貴經驗，也能夠提升團隊合作與市場應變能力，這些經驗不僅有助於個人的成長，也能激發更多的創意與創新想法。

慈濟大學劉怡均校長表示，慈濟從無到有的歷程，就是最值得學習的創業精神。期許師生都能秉持這樣的精神，勇於嘗試、敢於創新。為此，學校積極推動各項創新創業活動，透過徵件、比賽及工作坊等活動，幫助學生發展創業思維與實戰經驗。希望學生勇敢走出舒適圈，與全國各大專院校優秀團隊競爭，進一步提升競爭力，在全國舞台上，展現慈濟大學的創新實力與亮眼表現。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IDF戰機故障卡機場跑道！　冒白煙畫面曝
2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4%
H20限制衝擊大！分析師：輝達恐損180億營收　台積電也受害
美對陸關稅最高245%！　紐時曝：這商品零關稅
比特犬「咬死柴犬」遭民眾打死！　飼主喊告：人比狗殘忍
川普發文大讚「關稅政策」：美國通膨下降了！
快訊／黨內共諜案頻傳！　賴清德說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　還好虛驚一場

3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

桃園國中小學生免費午餐補助上調51元　讓孩子吃得更營養健康

強化救護教學新視野　南消與麻豆新樓醫院合辦EMT-P師資培育工作坊

提供500工作機會、前300名享早鳥禮　身障就博會5／9登場

男子遊林田山失蹤！母找不到人急報警　3小時後終尋獲

蘇花南澳-和平河川橋檢測！4／15起2階段交管　改道台9丁

紫青商會參訪基隆消防局　慷慨捐10萬支持救災救護

鎖定脆弱區域！基隆整合圖資精準防災　邱佩琳：提升災前預判力

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

南投百K自行車小鎮漫遊4／19起邁入第三年　新增兩路線

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　還好虛驚一場

3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

桃園國中小學生免費午餐補助上調51元　讓孩子吃得更營養健康

強化救護教學新視野　南消與麻豆新樓醫院合辦EMT-P師資培育工作坊

提供500工作機會、前300名享早鳥禮　身障就博會5／9登場

男子遊林田山失蹤！母找不到人急報警　3小時後終尋獲

蘇花南澳-和平河川橋檢測！4／15起2階段交管　改道台9丁

紫青商會參訪基隆消防局　慷慨捐10萬支持救災救護

鎖定脆弱區域！基隆整合圖資精準防災　邱佩琳：提升災前預判力

41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單一次看

韓國妹來台！怕臭爆「穿雨衣吃火鍋」！網曝1招：身體頭髮沒味道

川普稱美國不需與中國達成協議　陸外交部嗆：停止威脅謳詐

開直播罵柯文哲三字經遭求償百萬　吳子嘉：好像太貴了點

給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

柴犬穿椅腳套「魔性踢地」 轉頭用嘴扯下爆啃銷毀

地方熱門新聞

台中男闖套房偷女租客內衣打手槍　

台南漁光島海灘佈滿青苔形成自然美麗景觀

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

微創內視鏡手術助腦出血7旬婦迅速搶回一命

台南將率先推動ATM「口罩」警示系統

竹山暖警及時發現輪椅翁護送返回安養機構

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

南消一大創意發想LINE貼圖推廣住宅用警報器

職訓助小吃店老闆變身資訊工程師

台南安南區複合式和順轉運站開幕啟用

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

強化消防員體能與勤務安全南消七大隊辦理體測行車安全講座

台南沙崙國際高中攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

台灣黑熊出沒通報越見頻繁　三管齊下防範人熊衝突

更多熱門

相關新聞

花蓮清寒優秀學生獎學金即日申請　至4 ／15止

花蓮清寒優秀學生獎學金即日申請　至4 ／15止

為獎勵花蓮縣清寒家庭子弟努力向學，花蓮縣政府編列獎學金預算嘉惠本縣清寒優秀學子，鼓舞年輕學子努力求學，在人生旅程裡，能秉持進取與感恩的心，飲水思源，未來也可以回饋社會。

如星光指引醫學之路　慈大醫學生送別無語良師

如星光指引醫學之路　慈大醫學生送別無語良師

學費全免畢業即就業　慈大護理原專班報名

學費全免畢業即就業　慈大護理原專班報名

太平洋燈會與東大門夜市　半個月吸引35萬人次

太平洋燈會與東大門夜市　半個月吸引35萬人次

推動全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

推動全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

關鍵字：

大專創業實戰模擬學習平台慈大創紀錄

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

前輔導長內內認了「直播沒人看」

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面