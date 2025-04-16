3隊獲選！大專創業實戰模擬學習平台　慈大獲奬10萬創紀錄

▲「大專校院創業實戰模擬學習平台」第二梯次獲選團隊，慈濟大學有3組成功脫穎而出獲選，創該校紀錄。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部113年度「大專校院創業實戰模擬學習平台」4月15日公布第二梯次獲選團隊，慈濟大學推派6組學生團隊參與徵選，最終有3組成功脫穎而出，並獲教育部10萬元的創業獎助金。慈濟大學也是宜花東地區唯一獲選學校，也創下學校歷年參與以來入選隊數最多的紀錄。

慈濟大學長期深耕創新創業教育，積極參與教育部「大專校院創業實戰模擬學習平臺」，鼓勵學生團隊投遞創業構想，並透過平臺的「教練團」與學校輔導單位的指導，模擬虛擬的群眾募資過程，培養學生創新思維與實務操作能力。每年於校內辦理「創客+了沒」初賽，評選出優秀團隊後，代表學校進入「大專校院創業實戰模擬學習平臺」徵選，展現學生的創新精神與實作能力。

▲▼3組獲選團隊提案總覽。

在本梯次全國202組提案作品中，提案依商業發展階段分為「創新創業概念發想組」、「原型產品/MVP開發與驗證組」及「商模/市場開發與驗證組」三大類組進行評選，涵蓋科技應用、永續發展、醫療創新等多元領域，展現跨領域整合的成果。

慈濟大學本次有6組團隊參與徵選，分別為：「S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器」(原型產品/MVP開發與驗證組)、「Safe Pro++-智能約束裝置」(創新創業概念發想組)、「Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機」(原型產品/MVP開發與驗證組)、「小農夫-菇嚕菇嚕」(創新創業概念發想組)、「BUMI-蜂蠟布」(原型產品/MVP開發與驗證組)及「Temperature Guard適溫敷-可控溫冷熱敷裝置」(創新創業概念發想組)。

其中，「S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器」團隊在在生醫材化領域「原型產品開發與驗證組」中，以總注資高達1,745萬元，榮獲全國第一名；「Safe Pro++-智能約束裝置」則在在生醫材化領域「創新創業概念發想組」獲得總注資1,187萬元，名列全國第二。「Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機」亦在機電運輸領域「原型產品開發與驗證組」中獲得總注資510萬元，同樣榮登全國第二。

脫穎而出的創新團隊各具特色，並獲教育部十萬元的創業獎助金，這也是慈濟大學歷年來參與「大專校院創業實戰模擬學習平臺」獲選隊數最多的一次，顯示慈濟大學學生在創業實戰中的高度潛力與創新實力。



團隊亮點介紹：

• S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器

由護理學系林祝君副教授指導，團隊以「創新賦能照護」為理念，以護理師為使用者(user)及研發者(innovator)的上游角色與中游的製造端、及下游的銷售端維持共好關係，設計出兼具操作簡易(Simplicity)、安全效益(Efficiency)與環境永續的產品。

• Safe Pro++-智能約束裝置

由林祝君副教授指導，「以人為本，科技創新」的創業理念，致力開發有效解決約束照護問題的解決方案，開發快速穿戴、舒適透氣且具備智能警示與資訊串聯功能的裝置，以提升醫療照護品質，減少護理人員的負擔，並確保病人的安全與舒適

• Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機

由經營管理學系蘇美惠助理教授指導，提出完全完全不需使用化石能源之「Shinergy太陽熱能農產品乾燥機」，兼顧高效率與低碳排，回應全球淨零碳排的發展目標。

研究發展處表示，學生透過校內初賽「創客+了沒」、期中成果競賽、工作坊與專業輔導機制，建立完善的創業培育流程，讓學生從構想到實踐，全程體驗創業歷程。在模擬經營挑戰的過程中累積寶貴經驗，也能夠提升團隊合作與市場應變能力，這些經驗不僅有助於個人的成長，也能激發更多的創意與創新想法。

慈濟大學劉怡均校長表示，慈濟從無到有的歷程，就是最值得學習的創業精神。期許師生都能秉持這樣的精神，勇於嘗試、敢於創新。為此，學校積極推動各項創新創業活動，透過徵件、比賽及工作坊等活動，幫助學生發展創業思維與實戰經驗。希望學生勇敢走出舒適圈，與全國各大專院校優秀團隊競爭，進一步提升競爭力，在全國舞台上，展現慈濟大學的創新實力與亮眼表現。

