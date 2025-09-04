爆頭慘死！南韓陸軍大尉「頭部中彈」陳屍市區　遺體旁有K-2步槍

▲南韓大邱一名30多歲的陸軍大尉頭部中彈身亡。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱一名30多歲的陸軍大尉，2日清晨被民眾發現陳屍在市區某散步小路，疑似因頭部中彈身亡，遺體旁則散落著K-2突擊步槍及遺書，內容控訴遭受部隊內霸凌及不合理對待。軍方與警方正根據遺書及現場線索，展開調查，以釐清事件是否涉及職場霸凌或其他違法行為。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，事件發生於2日清晨6時29分，地點位於大邱廣域市壽城區壽城湖的散步小徑，隸屬於陸軍第三士官學校的大尉A某陳屍於此，死亡時身穿便服，現場則發現K-2突擊步槍與分成三個部分的遺書，內文分別針對軍方、父母及媒體。

其中，在寫給記者的版本遺書中，陸軍大尉A某控訴長期遭受部隊內霸凌及不合理的嚴苛對待，表達內心壓力與無助。

軍方初步表示，由於大尉的職務為訓育官，平時不應配備實彈，且現場發現的K-2突擊步槍也非其個人所屬，軍方正調查該武器及實彈如何被帶出部隊的過程，以及相關管理問題。

慶北警察廳、南韓陸軍昨（3）日表示，目前軍方與軍事警察正釐清事發狀況，包括大尉A某為何陳屍在距離部隊駐屯地點50公里遠處。警方與軍方強調，將同步調查軍中霸凌與管理疏失的情況，以釐清事件是否涉及違法或不當行為。家屬對此事件深感震驚與悲痛，社會也對軍中霸凌及管理體制提出關注與檢討。

依據南韓《軍事法院法》，軍內涉及自殺、職場不當或侵害人權的事件，須移送至民間法院處理。軍檢察官與軍事警察將在確認遺書中提及的霸凌及苛刻行為等具體事實後，會將案件正式移送至警察單位，由警方依照民間司法程序展開調查。警方表示，一旦接手案件，將依遺書及其他證據，全面查明事件經過及是否存在刑事責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388