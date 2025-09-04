　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆頭慘死！南韓陸軍大尉「頭部中彈」陳屍市區　遺體旁有K-2步槍

▲▼南韓大邱一名30多歲的陸軍大尉頭部重槍身亡。（圖／VCG）

▲南韓大邱一名30多歲的陸軍大尉頭部中彈身亡。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱一名30多歲的陸軍大尉，2日清晨被民眾發現陳屍在市區某散步小路，疑似因頭部中彈身亡，遺體旁則散落著K-2突擊步槍及遺書，內容控訴遭受部隊內霸凌及不合理對待。軍方與警方正根據遺書及現場線索，展開調查，以釐清事件是否涉及職場霸凌或其他違法行為。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，事件發生於2日清晨6時29分，地點位於大邱廣域市壽城區壽城湖的散步小徑，隸屬於陸軍第三士官學校的大尉A某陳屍於此，死亡時身穿便服，現場則發現K-2突擊步槍與分成三個部分的遺書，內文分別針對軍方、父母及媒體。

其中，在寫給記者的版本遺書中，陸軍大尉A某控訴長期遭受部隊內霸凌及不合理的嚴苛對待，表達內心壓力與無助。

軍方初步表示，由於大尉的職務為訓育官，平時不應配備實彈，且現場發現的K-2突擊步槍也非其個人所屬，軍方正調查該武器及實彈如何被帶出部隊的過程，以及相關管理問題。

慶北警察廳、南韓陸軍昨（3）日表示，目前軍方與軍事警察正釐清事發狀況，包括大尉A某為何陳屍在距離部隊駐屯地點50公里遠處。警方與軍方強調，將同步調查軍中霸凌與管理疏失的情況，以釐清事件是否涉及違法或不當行為。家屬對此事件深感震驚與悲痛，社會也對軍中霸凌及管理體制提出關注與檢討。

依據南韓《軍事法院法》，軍內涉及自殺、職場不當或侵害人權的事件，須移送至民間法院處理。軍檢察官與軍事警察將在確認遺書中提及的霸凌及苛刻行為等具體事實後，會將案件正式移送至警察單位，由警方依照民間司法程序展開調查。警方表示，一旦接手案件，將依遺書及其他證據，全面查明事件經過及是否存在刑事責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女開車睡著「衝去撞樹」頸椎骨折昏迷　iPhone自動報案救命

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　雙方互搶遙控器！

力保關稅！川普上訴最高法院　警告撤銷「美恐淪第三世界國家」

爆頭慘死！南韓陸軍大尉「頭部中彈」陳屍市區　遺體旁有K-2步槍

動物園老虎突猛撲「伸爪拉住女獸醫」　她死命抓欄杆抵抗畫面曝

赴日本旅遊注意！颱風「最快下午」登陸九州　鋒面挾帶暴雨

坐機車遭雷劈！安全帽燒焦「裂成兩半」　26歲越女當場喪命

抹去金正恩DNA？　北韓人員峰會後「擦桌椅」畫面曝光

裝6600片太陽能板！釧路濕原周邊違規開發　北海道政府要求停工

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

少女開車睡著「衝去撞樹」頸椎骨折昏迷　iPhone自動報案救命

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　雙方互搶遙控器！

力保關稅！川普上訴最高法院　警告撤銷「美恐淪第三世界國家」

爆頭慘死！南韓陸軍大尉「頭部中彈」陳屍市區　遺體旁有K-2步槍

動物園老虎突猛撲「伸爪拉住女獸醫」　她死命抓欄杆抵抗畫面曝

赴日本旅遊注意！颱風「最快下午」登陸九州　鋒面挾帶暴雨

坐機車遭雷劈！安全帽燒焦「裂成兩半」　26歲越女當場喪命

抹去金正恩DNA？　北韓人員峰會後「擦桌椅」畫面曝光

裝6600片太陽能板！釧路濕原周邊違規開發　北海道政府要求停工

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

金九銀十消費旺季啟動中國新機會　大中華基金看俏

莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

腰痠2周…健檢完被告知「是癌症初期」！何嘉文：肝膽腸胃腎沒一個正常

二趾樹懶、大巨嘴鳥「當室友」萌同框　老朋友隔欄叫囂

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝！分裂是自取滅亡

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

世界最大冰山崩裂　數週內將完全消失

葡萄牙百年地標纜車「榮耀升降機」出軌！　至少15死18傷

他招人妻、女學生猥褻直播

川普砍經費施壓哈佛大學翻車了！　美法官裁定違憲

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

普丁警告烏克蘭：和談終結俄烏戰爭　否則我會透過武力實現

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

台交通1年死3000人　德媒：比911喪生人數還多

陸男「日本多益作弊」5度被捕　14名共犯竟錯同題

更多熱門

相關新聞

赴日本旅遊注意！颱風「最快下午」登陸

赴日本旅遊注意！颱風「最快下午」登陸

日本氣象廳發布警報，今年第15號颱風「琵琶」今（4）日凌晨在奄美大島東方海域生成，預計最快下午就可能接近或登陸九州，隨後向東移動，5日將貫穿四國及關東地區。

抹去金正恩DNA？北韓人員擦桌椅畫面曝光

抹去金正恩DNA？北韓人員擦桌椅畫面曝光

金正恩、普丁車內密談　北韓官媒：受國際尊重

金正恩、普丁車內密談　北韓官媒：受國際尊重

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

關鍵字：

日韓要聞南韓陸軍大尉頭部中彈大邱

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面