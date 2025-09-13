週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

▲今明兩天太平洋高壓增強，全台酷熱37度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天太平洋高壓增強，全台酷熱37度；午後山區有雷陣雨機率。下週三有「熱帶擾動」帶來水氣，東半部及南部有明顯降雨；22日另一「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展明顯。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(13、14日)兩天「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部22至36度、中部23至36度、南部23至37度腌、東部22至36度。氣象署針對台北市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市為黃色燈號，請注意。



下週一、二(15、16日)各地晴朗，白天酷熱(高溫再升1、2度)，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。下週三至週五(17至19日)「熱帶擾動」通過呂宋島、無發展，但南來水氣增多，東半部及南部有明顯降雨，其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，午後雨勢較大。

▲22日20時模擬顯示，「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。（圖／洩天機教室）

20至22日「太平洋高壓」仍偏強，尚無第1波「東北季風」南下的跡象，明顯降溫、還得再等。22日另一「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；但最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。既然模擬存在極大的「不確定性」，急下定論，實非明智！