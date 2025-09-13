　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今明兩天太平洋高壓增強，全台酷熱37度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天太平洋高壓增強，全台酷熱37度；午後山區有雷陣雨機率。下週三有「熱帶擾動」帶來水氣，東半部及南部有明顯降雨；22日另一「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展明顯。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(13、14日)兩天「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部22至36度、中部23至36度、南部23至37度腌、東部22至36度。氣象署針對台北市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市為黃色燈號，請注意。

下週一、二(15、16日)各地晴朗，白天酷熱(高溫再升1、2度)，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。下週三至週五(17至19日)「熱帶擾動」通過呂宋島、無發展，但南來水氣增多，東半部及南部有明顯降雨，其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，午後雨勢較大。

▲▼22日20時模擬顯示，「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。（圖／洩天機教室）

▲22日20時模擬顯示，「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。（圖／洩天機教室）

20至22日「太平洋高壓」仍偏強，尚無第1波「東北季風」南下的跡象，明顯降溫、還得再等。22日另一「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；但最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。既然模擬存在極大的「不確定性」，急下定論，實非明智！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
U18台日大戰！中華隊二刀流先發抗日　轉播資訊這裡看
週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近
美債殖利率攀升！道瓊收跌近300點　台積電ADR漲0.16％
國道3號深夜自撞全毀！　「落跑駕駛」影像公布
柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！正義父親手逮人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週變天！　專家曝路徑：熱帶低壓生成非常靠近台灣

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

雪坊凌晨發6點聲明「重申無政治立場」　打錯字也道歉

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

停車30小時「被收1280」車主氣炸　台中停管處回應了

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出「只有甩巴掌」　急對員工下封口令

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」　全場驚：視力3.0！麥當勞回應

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

李多慧首度全中文演講30分鐘　台下學生感動狂讚：超厲害！

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

下週變天！　專家曝路徑：熱帶低壓生成非常靠近台灣

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

雪坊凌晨發6點聲明「重申無政治立場」　打錯字也道歉

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

停車30小時「被收1280」車主氣炸　台中停管處回應了

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出「只有甩巴掌」　急對員工下封口令

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」　全場驚：視力3.0！麥當勞回應

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

李多慧首度全中文演講30分鐘　台下學生感動狂讚：超厲害！

下週變天！　專家曝路徑：熱帶低壓生成非常靠近台灣

江庭毅上壘打勾勾履行「南朋友約定」　U18自主配球成職棒先修課

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

柯文哲交保遭高院撤銷！吳子嘉預測結果　示警1事對柯不好

被限貸令害到！YTR賣6188萬預售屋獲利900萬　網批炒房仔

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

高雄「改運好地方」大尺度養生D龍　爆乳闆娘被抓

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

公館圓環要拆了　民團高舉「蔣不聽」抗議

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出認：有甩巴掌

外貌出眾又深情！娶這3星座女最安心

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

李多慧全中文演講憾全場　台下學生狂讚

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

他怒停車30小時被收1280　台中停管處回應

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

雪坊凌晨發6點聲明　重申無政治立場

更多熱門

相關新聞

沖繩疑出現「龍捲風」！日氣象廳發注意報

沖繩疑出現「龍捲風」！日氣象廳發注意報

日本氣象廳11日指出，沖繩疑似出現龍捲風或突如其來的強風，因此於同日中午12時58分針對沖繩縣宮古島地區發布「龍捲風注意情報」，同時警告未來仍有持續發生的可能性。

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面