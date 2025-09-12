第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

▲太平洋高壓增強，全台高溫37度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓增強、全台晴朗高溫37度，週末也會一樣熱，下週五受到熱帶擾動發展影響，第一波東北季風南下的時間可能會有改變。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週日(12至14日)「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

▲雙北等6縣市橙色高溫燈號。（圖／中央氣象署）

各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至36度、南部24至37度、東部22至36度。中央氣象署同時針對台北市、新北市、彰化縣、台南市、屏東縣、台東縣發佈成色高溫燈號。



下週一至週四(15至18日)各地晴朗，白天炎熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，花東偶有短暫降雨的機率。

▲週末一樣炎熱高溫。（圖／中央氣象署）

最新各國模式期末(19至21日)的模擬顯示，「太平洋高壓」強度呈現分歧，「熱帶擾動」的發展及動向亦完全不同(圖)，故第1波「東北季風」南下，帶來明顯降溫的時間？或者「熱帶擾動」對台的威脅？模擬都有很大的「不確定性」，應耐心觀察，勿急下定論！

▼最新模擬圖顯示，「太平洋高壓」強度呈現分歧，「熱帶擾動」的發展及動向亦完全不同。（圖／洩天機教室）