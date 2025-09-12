　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天到周日午後雷雨較廣，下周三後再一波雷雨擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有午後雷陣雨，其中今天(12日)到周日午後雷雨區較廣，西部和各山區有午後雷陣雨，山區要留意大雨，下周一、二雨區縮小，不過下周三後午後雷雨將再擴大。另外，下周三後南海到菲律賓東方海面大季風低壓帶活躍，要留意是否有熱帶系統發展和影響台灣。

中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，未來一周天氣相對單純，要留意高溫炎熱，高溫可到32到35度，且有午後雷陣雨，周末期間山區有局部大雨發生機率。菲律賓東方海面有逆時針旋轉氣流，為高層冷心低壓，未來向西移動行經菲律賓，周圍大氣環境將為周五到周日的午後雷雨帶來局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天各地上空雲量較少，僅北部沿海雲量偏多，清晨受海陸風輻合影響，北部沿海有零星降雨，降雨情況白天後緩和，中午過後西部和各地山區有午後雷陣雨發生；今天各地高溫可到32到35度，雙北、中南部近內陸則有局部36度高溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，林秉煜說明，未來一周為多雲到晴、晴到多雲，以午後雷陣雨為主，周日之前午後雷雨區較廣，西部、各地山區有午後雷雨，山區要注意局部大雨，周五到下周二環境偏東風，台東、恆春半島偶有零星降雨。

下周一到下周二午後雷陣雨範圍縮小，量值也會稍微縮小一些，不過林秉煜提醒，下周三開始，東半部水氣偏多，東半部降雨機率偏高，午後雷雨較廣。

林秉煜指出，下周後半周，也就是下周三、下周四之後，南海到菲律賓東方海面是一個大季風低壓帶，要注意未來是否有熱帶系統發展，是否對台灣帶來影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣臀后」穿小短裙露香肩遭搜索　畫面曝光
性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

2025家用空調調查揭曉！省電、好保養是選購關鍵　在地品牌靠口碑躍上熱議榜

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

醫師釐清迷思　醫學上只有「骨折」骨裂只是保險用語

他偷拍阿婆公審：提醒自己老了別變這樣　慘遭炎上打臉

被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

2025家用空調調查揭曉！省電、好保養是選購關鍵　在地品牌靠口碑躍上熱議榜

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

醫師釐清迷思　醫學上只有「骨折」骨裂只是保險用語

他偷拍阿婆公審：提醒自己老了別變這樣　慘遭炎上打臉

被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

Care Bears萌熊聯名！攜手LeSportsac推秋冬毛絨包、 NTU學院風小物必收

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

入侵總圖拍謎片出事！台灣臀后穿小短裙露香肩應門...搜索畫面曝

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

醋男控「補教網紅搶人女友」！偷拍前任聊天紀錄公審…下場慘了

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

生活熱門新聞

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

SS級閨蜜被劈腿！她不解發文　網揭殘酷真相

她怨畢旅3天要7290當盤子　遭逆風酸爆

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

雪坊優格切割四叉貓　「台派女神」開轟

開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」

更多熱門

相關新聞

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

位於東莒島的東犬燈塔（東莒島燈塔）已經有153年歷史，因老舊劣化，交通部航港局去(113)年10月起封閉園區修復，航港局宣布，東犬燈塔已修繕完成，將自今天(9月12日)起開放園區。

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

關鍵字：

天氣氣象氣象署台灣高溫雷雨大雨颱風熱帶系統

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面