午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

▲今天到周日午後雷雨較廣，下周三後再一波雷雨擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有午後雷陣雨，其中今天(12日)到周日午後雷雨區較廣，西部和各山區有午後雷陣雨，山區要留意大雨，下周一、二雨區縮小，不過下周三後午後雷雨將再擴大。另外，下周三後南海到菲律賓東方海面大季風低壓帶活躍，要留意是否有熱帶系統發展和影響台灣。

中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，未來一周天氣相對單純，要留意高溫炎熱，高溫可到32到35度，且有午後雷陣雨，周末期間山區有局部大雨發生機率。菲律賓東方海面有逆時針旋轉氣流，為高層冷心低壓，未來向西移動行經菲律賓，周圍大氣環境將為周五到周日的午後雷雨帶來局部大雨。

今天各地上空雲量較少，僅北部沿海雲量偏多，清晨受海陸風輻合影響，北部沿海有零星降雨，降雨情況白天後緩和，中午過後西部和各地山區有午後雷陣雨發生；今天各地高溫可到32到35度，雙北、中南部近內陸則有局部36度高溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，林秉煜說明，未來一周為多雲到晴、晴到多雲，以午後雷陣雨為主，周日之前午後雷雨區較廣，西部、各地山區有午後雷雨，山區要注意局部大雨，周五到下周二環境偏東風，台東、恆春半島偶有零星降雨。

下周一到下周二午後雷陣雨範圍縮小，量值也會稍微縮小一些，不過林秉煜提醒，下周三開始，東半部水氣偏多，東半部降雨機率偏高，午後雷雨較廣。

林秉煜指出，下周後半周，也就是下周三、下周四之後，南海到菲律賓東方海面是一個大季風低壓帶，要注意未來是否有熱帶系統發展，是否對台灣帶來影響。