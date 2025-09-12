柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標：對比綠議員涉貪巨大落差

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，三進三出看守所遭羈押363天後，北院5日裁定7000萬交保，柯在8日終於暫獲自由身，北檢則在9日晚間提出抗告。高院11日收案後於今(12日)撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。對此，民眾黨發表三點聲明，痛斥高院雙標、嚴重侵害人權，並呼籲被北院補強說明並無羈押柯文哲主席之必要之理由，以維護柯文哲主席之刑事基本人權。

▲民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬交保，今（12日）遭高院撤銷發回更裁。（資料照／記者李毓康攝）

針對高等法院撤銷交保，民眾黨深表遺憾，並聲明，對比高院在民進黨議員陳怡君貪污案中，合議庭今日自行裁定撤銷地院羈押之決定，准100萬交保之理由，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」方符合法定之羈押原因，且檢察官起訴即代表證據已蒐集完成，法院沒有「接力補強有罪證據」的義務，否則不僅違反訴訟當事人的武器平等原則，更壓縮法院無罪推定原則的審判空間。然而，如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，本黨實難接受。

民眾黨說，北院的裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，「不得僅為防杜勾串證人等緣由，遽認凡有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告之對質詰問權，亦不符合比例原則」。然而，高院竟未考量本案已歷經超過8個月的審理期間，檢方聲請傳喚的重要證人均已交互詰問完畢，卻仍空泛地以「無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞」為由，撤銷地院所為的交保裁定，不僅嚴重侵害人權，亦違反羈押最後手段性之要求。

民眾黨呼籲，地方法院合議庭之法官，應本於獨立審判之精神，捍衛法律專業與公平法院之價值，在發回後之裁定中明確釐清交保所定之條件內容與範圍，並依高院發回之意旨補強說明並無羈押柯文哲主席之必要之理由，以維護柯文哲主席之刑事基本人權。