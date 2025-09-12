延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

▲陳怡君（中）交保，甫獲交保的主任張惠霖（右方戴口罩者）隨侍在側。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳怡君與辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，因涉嫌詐領助理費384萬餘元，並向建商收賄70萬元的顧問費，遭檢方提起公訴。2人在12日同獲得高等法院裁定，分別以100萬元、50萬元交保。陳怡君辦保後，出動2名高大的男助理、1名女助理協助阻擋記者拍攝，甚至連甫交保的張惠霖，都立刻貼身護衛陳怡君，助老闆擺脫記者順利離開。

士林地檢署偵辦本案，於2月間發動偵查作為，聲請羈押陳怡君、張惠霖等人獲准，全案並於6月間偵查終結，檢方依照違反《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」等罪嫌提起公訴。案件移審法院後，士林地院6月間裁定將2人繼續羈押3個月；士院也在8月底，以2人所犯為貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，自9月3日起算。

對於士院延押的結果，陳怡君等2人不滿，向高等法院提出抗告，而高院也罕見地提訊2人到庭訊問，經過訊問後，高院自為裁定，將陳怡君以100萬元、張惠霖以50萬元交保，2人均限制住居、出境出海，並施以科技監控8個月。

法院裁定交保後2個多小時，陳怡君就籌措好100萬元與50萬元，辦理完成交保。陳怡君的助理團先在下午2點左右，送來一包衣服讓陳怡君更換，之後陳怡君於2點15分左右，在2名高壯的男助理、1名女助理，以及甫交保的「饅頭」主任張惠霖簇擁護衛下，離開法院。

▼陳怡君交保（中），出動多名助理阻擋記者拍攝。（圖／記者吳銘峯攝）