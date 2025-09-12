夫打麻將「從牌桌戰到床上」　正宮怒告小三求償30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）去年1月間因打麻將結識女牌友小玲（化名），兩人竟發展成交往關係，還多次發生性行為，憤而決定對小玲提告求償30萬元。雖然小玲辯稱阿哲與人妻早已感情不睦，但未獲得桃園地院法官採信，日前仍判她應賠償人妻13萬元較為適當。

▲阿哲與女牌友小玲打麻將竟「打出感情」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿哲在去年1月間因打麻將結識小玲，兩人相談甚歡，沒想到竟產生情愫，不僅發展成交往關係，還多次發生性行為，顯然已經侵害到她的配偶權，憤而決定對兩人提告求償60萬元，但由於阿哲和她已在同年7月當庭達成和解，於是她也當庭變更聲明，改向小玲求償30萬元。

小玲則辯稱，配偶權不是憲法上或法律上的權利，人妻不能以此理由提告求償；況且阿哲與人妻的感情早已不睦，婚姻關係難以維持，人妻和阿哲達成和解，依法規定，她也應當在阿哲的清償範圍內同免責任。

不過，桃園地院法官表示，配偶之一方基於配偶關係身分所生的身分法益，受到民法第195條第3項規定所保障，人妻依法提告求償並無不妥；此外，小玲雖然聲稱阿哲與人妻感情不睦，卻未舉證以實其說，自難採信。

至於小玲是否需要賠償，法官指出，人妻雖然免除阿哲的債務，但沒有消滅全部債務之意，所以還是可以向小玲求償，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素後，最終判小玲應賠償人妻13萬元較為適當，全案仍可上訴。