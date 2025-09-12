人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼和解賠36萬！法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）婚後1個月就與A女、B女發展出不正當的男女關係，其中B女曾簽立和解書同意賠償36萬元，結果只給付10萬元，因而決定對兩人提告求償各50萬元。不過，桃園地院法官日前審理之後，僅判B女應賠償人妻30萬元較為適當。

▲人妻抓包丈夫阿強外遇2次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強婚後1個月就與A女發生性行為，同一段時間內又與B女相約前往摩鐵開房間，事後B女簽立和解書，同意賠償36萬元達成和解，但最後只給付10萬元而已，她自認配偶權受到侵害，因而決定對兩人各自求償50萬元。

對此，A女辯稱不知道阿強已婚，而且她不是自願與阿強發生性行為的。B女同樣聲稱不知道阿強已婚，兩人沒有發生性行為，之所以會簽下和解書並給付10萬元，是因為遭到脅迫。

不過，桃園地院法官認為，A女的部分，在她與阿強的對話紀錄中，雙方均未曾提及關於男方婚姻關係的話題，雖然阿強曾在IG個人頁面張貼婚紗照，但張貼時間是在兩人發生性行為之後，因此無法認定A女當時是否知道阿強為有配偶之人。

B女的部分，法官表示，從現場錄影畫面、截圖及勘驗筆錄看來，B女簽立和解書時，在場其他人沒有做出任何脅迫行為，她雖然自稱遭到脅迫，卻沒有提出相關證據，況且兩人之間若是清白的，她何必與人妻協商、簽立和解書，所以這部分的說詞並不可採。

至於B女是否知道阿強已婚，法官指出，阿強曾在對話紀錄中，明確向B女表示「要載老婆回家」，因此認定她應當知悉阿強已婚的身分。最終，法官僅判B女應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

