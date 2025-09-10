被目擊全裸躺人妻家床上　他辯「流汗借浴室」慘賠60萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）和社團友人阿德（化名）發生婚外情，兩人不僅頻繁前往摩鐵，甚至還被他撞見阿德全裸與小花躺在家中床上的場面，憤而決定對兩人提告求償200萬元。雖然小花和阿德均否認有不正當交往關係，但未獲得新竹地院法官採信，日前仍被判處應連帶賠償人夫60萬元。

▲小花和阿德否認發生不正當交往關係，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花和阿德自2024年開始交往，期間經常相約出遊，還做出牽手、擁抱、親吻等行為，甚至頻繁去摩鐵開房間，他直到今年3月間撞見阿德全裸與小花躺在家中床上，才確認被戴綠帽，憤而決定對兩人提告求償200萬元。

小花和阿德則辯稱，他們只是在社團認識的朋友，從未交往或發生性關係，聊天話題從未提及家庭或婚姻；至於阿德為何會在小花家中脫光衣服，他聲稱是因為流汗需要更換衣物，才會向小花商借浴室，兩人並未共同躺在床上。

然而，新竹地院法官認為，縱使阿德真的因為流汗需要更換衣物，應該也不會選擇在「一般已婚女性友人」的住處盥洗，甚至在盥洗之後裸身擁被躺在床上；而小花不僅與阿德共處一室，還看著對方在自己面前穿衣服，兩人的互動顯然已經超出一般異性正常社交往來的程度。

至於小花和阿德是否知道彼此的婚姻狀況，法官表示，兩人曾與阿德的配偶一同出遊、拍攝合照，阿德也開車搭載過小花的家人，難以想像他們會對彼此是否已婚之事毫無疑問，甚至未曾加以追問，最終沒有採信兩人的說詞，並判他們應連帶賠償人夫60萬元較為適當，全案仍可上訴。