竹市數位無紙化徵才9月16日登場　30家企業釋近1700職缺

▲徵才活動資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心攜手辦理徵才活動，將於9月16日10時至14時30分在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓登場。新竹市代理市長邱臣遠表示，此次活動邀集30家優質廠商，提供1,678個多元職缺，帶來最即時的就業機會，歡迎有求職需求的市民朋友務必把握良機，踴躍投遞履歷並參與面試，為職涯開啟嶄新起點。

邱臣遠說明，市府團隊秉持高虹安市長所推動的「青年活力」施政理念，攜手勞動部打造就業媒合平台，協助青年及轉職者能在地找到合適工作，安心邁向未來。此次徵才活動特別邀請多家知名企業參加，正值求職旺季，期盼協助市民朋友順利就業，提升勞工福祉。

勞青處指出，參與企業涵蓋科技、製造、餐飲及服務等產業，包括茂達電子、緯創資通、頎邦科技、索爾思光電、嘉晶電子、力晶積成、京元電子、捷創科技等科技大廠，以及摩斯漢堡、光泉牧場、米塔集團等知名品牌。職缺領域廣泛，涵蓋工程、製造、行政、餐飲與門市等，滿足多元求職需求。

勞青處提到，為提升活動參與感，主辦單位規劃多項特色服務，除了推動無紙化報名外，完成報到可兌換人氣美食，參與兩家以上面試還能參加線上抽獎；另設有「職場合理調整專區」闖關體驗與線上問卷回饋小禮，讓求職過程更便利、豐富並增添驚喜。

勞青處表示，此次徵才活動整合多元產業資源，提供市民朋友即時的就業與面試機會，並透過互動形式提升參與樂趣，邀請有就業需求的民眾踴躍參與，共同開創職涯新契機。