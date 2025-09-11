台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

▲尼泊爾暴動，台灣旅行團也遭遇暴民衝上遊覽車。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

尼泊爾政府封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書（Facebook）、YouTube和X等社群媒體，引爆年輕世代示威遊行卻演變暴動，有台灣旅行團受困當地，不僅目擊暴民攻擊行動，甚至遭遇「暴民衝上遊覽車」。觀光署表示，目前仍有2團、47人在當地，遊覽車事件並非今日發生，該團已恢復行程。

尼泊爾暴動延燒，9月8日過後加德滿都街頭抗議走調，演變為焚燒、攻擊，甚至傳出有人攜帶汽油彈與武器，暴力衝突全面升級，連台灣旅行團也被捲入，有台灣旅行團團員受困當地，不僅直擊暴民焚車、攻擊警局，甚至拍下親身遭遇「暴民衝上遊覽車」的驚悚場面，台灣旅客冒險錄下影片，並在群組中焦急回報，「我們只能拍手比讚，否則手機會被搶走，真的好可怕！」

對此，觀光署表示，觀光署經詢問主要辦理尼泊爾旅遊之旅行社，目前回報有2團47人在當地，其中1團27人，即旅客有提供影片予媒體播放之該團，該影片並非今日發生之影片，今日上午尼泊爾政府已解除禁令，該團亦恢復行程，並預計今日返國。另1團20人則預計13日返國。

觀光署說明，經洽駐印度台北經濟文化中心、旅行業公協會及主要中亞線旅行社，目前未接獲其他旅行團受影響之相關訊息。觀光署將持續關注及適時回應。