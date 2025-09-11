　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

▲▼ 尼泊爾示威群眾放火焚燒議會大樓。（圖／路透）

▲尼泊爾暴動，台灣旅行團也遭遇暴民衝上遊覽車。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

尼泊爾政府封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書（Facebook）、YouTube和X等社群媒體，引爆年輕世代示威遊行卻演變暴動，有台灣旅行團受困當地，不僅目擊暴民攻擊行動，甚至遭遇「暴民衝上遊覽車」。觀光署表示，目前仍有2團、47人在當地，遊覽車事件並非今日發生，該團已恢復行程。

尼泊爾暴動延燒，9月8日過後加德滿都街頭抗議走調，演變為焚燒、攻擊，甚至傳出有人攜帶汽油彈與武器，暴力衝突全面升級，連台灣旅行團也被捲入，有台灣旅行團團員受困當地，不僅直擊暴民焚車、攻擊警局，甚至拍下親身遭遇「暴民衝上遊覽車」的驚悚場面，台灣旅客冒險錄下影片，並在群組中焦急回報，「我們只能拍手比讚，否則手機會被搶走，真的好可怕！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，觀光署表示，觀光署經詢問主要辦理尼泊爾旅遊之旅行社，目前回報有2團47人在當地，其中1團27人，即旅客有提供影片予媒體播放之該團，該影片並非今日發生之影片，今日上午尼泊爾政府已解除禁令，該團亦恢復行程，並預計今日返國。另1團20人則預計13日返國。

觀光署說明，經洽駐印度台北經濟文化中心、旅行業公協會及主要中亞線旅行社，目前未接獲其他旅行團受影響之相關訊息。觀光署將持續關注及適時回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普密令「海豹部隊」潛入北韓失敗！　金正恩事後大肅清
卡拉OK嗨唱男醉倒沙發　睡到隔天死了
重看3遍「Lulu陳漢典結婚文」才敢信！　藝人反應全曝
快訊／《三生三世》37歲男星爆死訊　工作室證實了
獨／江祖平控三立高層兒下藥性侵　今完成筆錄
傅崐萁曾遭馬英九開除黨籍12年　國民黨認定不符選黨主席資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

裕民：下半年18項利多　中國補鐵礦、鋁土高需求與西非長航程等

白虎斑貓「咚咚」車禍重傷險癱　新北動保處醫療復健助重生

中國設黃岩島保護區　外交部轟非法劃設：恐引發區域國家爭端

快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

臺銀「挺新青安」放寬自住購屋貸款門檻　收支比審核基準降至180％

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　ZB1首度舉辦台灣專場演出

《星期三》溫斯院長回歸演死人也是極度優雅　第2季保密到差點沒朋友

鳳小岳《陌路兄弟》棄男神形象！戴老花眼鏡當菇農　攜2異母兄弟環島爭產

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

生活熱門新聞

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

高雄「F級女店員」日本拍AV！　本尊親自回應了

開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲　全網暴動

更多熱門

相關新聞

饒舌歌手市長爆紅　年輕人狂推他任新總理

饒舌歌手市長爆紅　年輕人狂推他任新總理

尼泊爾爆發反政府示威，深陷社會動盪，而首都加德滿都（Kathmandu）的35歲市長沙阿（Balendra Shah）一舉成為最受年輕世代歡迎的新總理人選，這位饒舌歌手出身的政治新星，經常戴著墨鏡、身穿深色西裝現身，在Instagram擁有超過80萬粉絲追蹤。

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

觀光署拚國旅夜經濟　陳世凱：辦演唱會、煙火秀留宿

觀光署拚國旅夜經濟　陳世凱：辦演唱會、煙火秀留宿

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

關鍵字：

尼泊爾政府封鎖暴動台灣旅客觀光署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面