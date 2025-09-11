法國25萬人反政府示威！　堵路縱火怒吼要馬克宏辭職

▲法國各地群眾10日響應「攔阻一切」反政府街頭示威活動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國各地群眾10日響應「攔阻一切」（Bloquons Tout）反政府街頭示威活動，手持「馬克宏辭職」、「課富人稅」等標語抗議預算縮減等，部分高速公路嚴重受阻、巴士被縱火，許多商家暫停營業，當局出動8萬名警察與憲兵維安，施放催淚彈驅散人群，逮捕473人。

▲內政部預估總計17.5萬人參與示威，不過法國總工會（CGT）稱，約有25萬人走上街頭。（圖／路透）

法廣、半島電視台報導，這是馬克宏政府所面臨的最新政治危機，這波示威結合罷工、道路封鎖和公民不服從等多種形式，抗議政府多年來的撙節政策，里昂、馬賽、波爾多、圖盧茲都出現不同規模的抗議活動。內政部預估總計17.5萬人參與示威，不過法國總工會（CGT）稱，約有25萬人走上街頭。

▲示威者手持「馬克宏辭職」、「課富人稅」等標語並高呼口號。（圖／路透）

示威者在多個城市點燃垃圾桶、封鎖高速公路，手持「馬克宏辭職」、「課富人稅」等標語並高呼口號，警方則採取盾牌戰術，並以催淚彈驅散群眾。雷恩（Rennes）發生巴士縱火事件，西南部地區因電線受損導致鐵路服務中斷，就連國內航班也受到影響，總計110個班次被取消。

▲▼示威者與警方爆發衝突。（圖／路透）

此前，前總理白胡（François Bayrou）先前提出預算案，力推大幅削減約440億歐元的公共支出，以控制不斷攀升的赤字，引爆民怨，並且未能挺過國會信任投票，已向馬克宏請辭。只不過馬克宏任命新總理勒克努（Sebastien Lecornu）未能平息民怨。

21歲學生薩戈特（Baptiste Sagot）批評，「一個總理剛被趕下台，馬上又換了一個右派上來」。示威者弗洛朗（Florent）還稱，馬克宏任命親密盟友擔任新總理的決定，是對民意的一記耳光，「我們需要改變」。

▼示威者稱，馬克宏任命親密盟友擔任新總理的決定，是對民意的一記耳光，「我們需要改變」。（圖／路透）