政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋　外交部虛心檢討：絕不拒協助

▲尼泊爾示威群眾在國會外燃起熊熊大火，舉旗高喊反政府口號。。（圖／路透）

▲尼泊爾示威群眾在國會外燃起熊熊大火，舉旗高喊反政府口號。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

尼泊爾政府封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書、YouTube和X等，引爆年輕世代示威遊行卻演變暴動。有國人在社群媒體平台表示，他打電話給外交部緊急聯絡中心，想詢問若尼泊爾情勢以及若升級該怎麼辦，但對方態度卻愛講不講、想要推託。對此，外交部今（11日）表示，外交部緊急聯絡中心人員為24小時輪值，接聽電話人員並非業務專責單位，倘有待精進處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每個個案。外交部也表示，在掌握尼泊爾情勢後，在第一時間已調整旅遊警示燈號為橙色警示，呼籲國人避免非必要前往。

有網友昨日在社群平台反映，儘管查資料感覺尼泊爾狀況有變好，但還是忍不住幫人在尼泊爾的姐姐想最壞情況應變方案，發現外交部網站沒有任何公告，甚至旅遊警示還在第二級，因此撥打外交部緊急聯絡中心電話，但接電話者超不專業，詢問尼泊爾情勢以及若升級該怎麼做，結果竟回，「沒有掌握，不知道現在是怎樣，也沒接到指示」，跟他說可以打給駐印度代表處，最後給了他外交部電話，若他想問更多，早上可打去亞太司，讓他氣炸，外交部緊急聯絡中心什麼都不知道，態度也是愛講不講、想推託。

也有網友發文表示，在尼泊爾爬山遇到暴動，原本住的飯店就這樣被炸毀，非常可怕，行李都被炸掉了，網路交通也中斷也沒有飛機可以回台灣。昨晚外交部回答打去印度辦事處，可是現在也聯絡不到人，因為網路基本上斷續的，有留言印度辦事處電話，但目前沒有已讀訊息。

對此，外交部今日晚間透過新聞稿說明，協助在海外遭遇急難國人是外交部及駐處重要工作，外交部對於旅外國人的急難救助，絕不會有刻意耽擱或在合法狀況下拒絕協助國人的情況。外交部緊急聯絡中心人員為24小時輪值，接聽電話人員並非業務專責單位，倘有待精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每一個個案。

外交部指出，我國駐印度代表處已於第一時間主動透過臉書聯絡上本案當事人，並提供駐處聯絡方式，國人告稱目前人已安全。外交部將透過駐處續積極追蹤情況，隨時在能力範圍內全力提供國人所需協助。

外交部強調，外交部緊急聯絡中心陸續接獲其他國人來電，均在第一時間提供必要協助，包括提供駐印度代表處緊急聯絡電話以供在台家屬或在尼國人與我國駐處緊急聯繫，也協助部分家屬通報駐處，同時提醒在尼泊爾應留意當地狀況與人身安全，避免前往衝突地區，並耐心等候機場開放。

針對近日尼泊爾情勢動盪，外交部表示，在掌握情勢後，在第一時間已調整旅遊警示燈號為橙色警示，呼籲國人避免非必要前往。外交部籲請在尼泊爾國人提高警覺及注意安全，在尼國期間倘遭遇急難事件需要協助，請就近撥打駐印度代表處急難救助電話：+91 9810-642-658，或撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得必要協助。

