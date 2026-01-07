　
國際

瑞士酒吧40死大火案業者致歉　被質疑超收

▲▼瑞士酒吧跨年夜大火，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士酒吧跨年夜大火，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

跨年夜瑞士瓦萊邦克蘭蒙丹納市（Crans-Montana）「星座」酒吧（Le Constellation）發生嚴重火災，造成至少40人死亡、116人受傷。酒吧老闆賈克．莫瑞提（Jacques Moretti）與潔西卡．莫瑞提（Jessica Moretti）發表聲明，表示對悲劇感到極度哀痛，並強調會全力協助當局調查。由於傷亡慘重，外界也質疑酒吧當晚是否超出容納上限。

跨年夜奪命火災　業者公開回應
瑞士瓦萊邦克蘭蒙丹納市一間名為「星座」的酒吧，在跨年夜發生致命火警。這起意外讓40條人命失去、超過百人受到不同程度傷害。針對外界關切與媒體追問，酒吧經營者賈克．莫瑞提和潔西卡．莫瑞提夫婦（Jacques and Jessica Moretti）自被列為刑事調查對象後，首次對外發聲。他們坦言，發生在自家酒吧的這場災難讓他們心碎，並承諾會全力配合相關單位查明真相。

莫瑞提夫婦進一步強調，他們不會在任何時候推卸該承擔的責任。對於外界疑慮，克蘭蒙丹納市市長費侯（Nicolas Feraud）也出面回應。他表示，依照規定，市區的酒吧每年都應接受消防安全檢查，但坦言市府沒有接獲任何這間酒吧檢查未完成的訊息，對此深感遺憾。

傷亡與容納疑慮　調查後續
有關火災發生時的現場狀況，檢方指出火勢蔓延極快，初步判斷是地下室有人使用仙女棒，不慎點燃天花板上的隔音泡棉。這種泡棉材料雖然2019年通過安全檢查，但之後幾年卻沒有再度進行安檢。市長費侯解釋，依照當地法律，類似材料並不一定需要主管機關強制查驗，是否疏忽，還需法院進一步認定。

除了人數傷亡，這場火警也讓外界質疑當晚酒吧是否爆滿。根據市長費侯說法，星座酒吧可容納200人，兩層樓都有緊急出口，每層能疏散100人。他本人不確定火警發生時下層出口是否能正常使用，目前需等調查團隊釐清細節。

目前，調查人員已著手釐清火災原因、當天在場人數與安全設施是否有缺失。酒吧老闆則強調會完全配合所有調查程序，盼望釐清責任，並為罹難者與家屬討回公道。這起悲劇也讓瑞士社會重新關注公共場所安全檢查的落實情況，相關討論仍在延燒。

