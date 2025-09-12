壯大志工服務力量！花蓮北市簽署交流合作備忘錄　涵蓋4大目標

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與台北市長蔣萬安正式簽署合作意向書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府與台北市政府11日於台北市君悅酒店舉行志工交流合作備忘錄簽署儀式，由花蓮縣長徐榛蔚與台北市長蔣萬安正式簽署合作意向書，雙方將秉持資源共享、合作共榮之理念，攜手建立志願服務合作平台，期盼透過跨縣市的交流與協作，擴大志工服務的影響力，共同提升志願服務品質與效益。

此次合作備忘錄由花蓮縣政府主動邀請台北市政府合作並共同簽署，內容涵蓋四大合作目標，包括：一、建立雙方志願服務交流合作平台；二、提升志工專業知能及服務效益；三、促進雙方各局處間多元合作，強化跨域連結； 四、共享志願服務政策經驗與成果，提升公共治理效能。期望藉由制度性合作，讓志工服務能更具深度與廣度，實現全民參與、共好共享的社會願景。

合作範圍方面，雙方將透過志工互訪、觀摩及經驗分享，深化交流互動；並視雙方需求，共同規劃志工教育訓練、專業培力課程等；同時鼓勵各局處依業務屬性推動跨領域合作，定期分享政策推動成果與發展方向，促進雙邊志願服務制度更加完善。

▲徐榛蔚表示，藉由簽署合作備忘錄，期待在未來透過雙方合作，促成更多元的交流機會。

花蓮縣長徐榛蔚表示，志工是推動社會進步的重要力量，花蓮縣歷來重視志願服務發展，藉由此次與台北市政府簽署合作備忘錄，不僅展現本縣推動志工專業化與制度化的決心，也期待在未來透過雙方合作，促成更多元的交流機會，攜手打造更具韌性與溫度的公共服務網絡。

▲蔣萬安表示，此次花蓮與台北的城市交流，更象徵雙方合作的新契機，期望跨縣市資源共享，壯大志工服務力量。

台北市長蔣萬安表示，非常高興能接待花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊，兩縣市雖然在城市型態與發展條件上截然不同，但面對挑戰始終像一家人般緊密相連，此次花蓮與台北的城市交流，更象徵雙方合作的新契機，雙方社會局與社會處也將簽訂志工交流合作備忘錄，期望跨縣市資源共享，壯大志工服務力量。

花蓮縣一直以來在志工們的無私奉獻下，服務足跡遍及花蓮各角落，更在花蓮縣政府的指導下，深入縣內鄉里及全台灣執行多項志願服務工作，舉凡志工培訓、觀摩研習、協助弱勢、捐血助人、淨灘淨溪、公園認養、資源回收、關懷偏郷等，未來希望透過持續強化與台北市志工間之合作連結，積極拓展志願服務量能，打造友善、共融、永續的志工參與環境，促進全民共好，展現「永續是花蓮的日常，實踐永續更是花蓮的日常」的花蓮精神。

