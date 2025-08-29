接住每一位孩子！　初任輔導人員職前訓練盼成守護孩子力量

▲台南市輔諮中心舉辦初任輔導人員職前訓練，透過專題講座與經驗分享，提升輔導人員專業知能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學校輔導主任、組長、專輔教師及專業輔導人員的專業知能與服務品質，台南市教育局學生輔導諮商中心於7至11月間辦理多場輔導知能研習，其中8月舉辦36小時初任輔導人員職前訓練，透過輔導經驗傳承與專題演講，協助初任輔導人員在踏入輔導領域時充分準備，能適時接住成長中的孩子。

市長黃偉哲指出，職前及在職訓練能整合學校各專業領域人員的力量，協助普通班導師、輔導教師及專輔人員共同合作，強化三級輔導機制，理解學生行為背後的需求，研擬更有效的輔導策略，幫助學子面對並解決生命中的難題。

教育局長鄭新輝表示，每位孩子都有被深刻理解的渴望，因此課程特別邀請具有輔導專長的講師，透過正向對話與有效掌握情境的策略，課程涵蓋輔導策略、個案研討、建立關係及資源連結，鼓勵輔導人員全面掌握學生需求，幫助孩子更好融入校園生活。

學生輔導諮商中心也在六大分區舉辦14場在職訓練，邀請輔導領域專精講師分享實務經驗，協助輔導人員將所學帶回工作崗位，更深入理解學子需求，讓孩子在學習過程中獲得適切協助。

台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，現代家庭孩子數量有限，每個孩子都是家長心中寶貝，進入校園後可能面臨各種困境，需要有人陪伴與協助。因此，無論是普通班導師、輔導教師或專輔人員，都需具備同理心與敏銳觀察力，洞悉孩子外在行為與內在需求，適時接住每位成長中的孩子。