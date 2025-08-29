抹茶星冰樂「隱藏1喝法」曝光　店員秒加量！內行推爆：超好喝

▲星巴克隱藏喝法曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

原來可以特調！一名妹子直呼，她點了一杯抹茶星冰樂，希望能調整抹茶濃度到6下，雖然店員提醒「會很苦」，但她喝完驚呼「超好喝！有夠抹茶味」，甚至打算下次挑戰8下。文章引發網友熱議，「已試過真的讚」、「還能加可可碎片更好喝」，不過原PO提醒唯一缺點是「真的會睡不著」，建議白天喝比較適合。

一名女網友在Threads表示，自己之前就聽說星巴克的抹茶飲品可以自由調整份量，但一直沒實際嘗試，直到這回才鼓起勇氣詢問，果真得到「可以」的答案。當下，店員也反問她「要調幾下呢？」

原PO毫不猶豫回了「調成6下」，店員忍不住善意提醒「原本只有壓2下，6下會很苦喔」，原PO仍堅持就是壓6下。

結果成品一入口，抹茶的濃烈香氣與微苦滋味直衝味蕾，原PO瞬間被征服，忍不住開心直呼「超好喝，有夠抹茶味，好喜歡！」喝完後她甚至還意猶未盡，打算下次再加碼到8下。

底下網友紛紛驚呼，「已試～好喝！愛了愛了」、「之前看到有人分享他買8下，回家分成兩杯喝」、「請問有失眠嗎」、「原來可以這樣，下次來試試」、「我會額外加可可碎片，超級好喝」、「價格會不一樣嗎」、「超級抹茶控表示～我下次也要試」。

原PO也熱心回應，她點中杯，特調後價格一樣，唯一缺點是「真的搞到睡不著，下次還是白天喝好了！」

說到新奇的喝法，過去有網友也分享「50嵐隱藏版飲品」就是牛奶加冰淇淋，讓他不禁大讚「超好喝，大推！」其他人則推薦「阿華田+冰淇淋、無糖少冰，喝了十年，肚子餓的話再加混珠」、「多多綠+芒果冰淇淋。」該文章甚至釣出50嵐小編回應，「純鮮奶＋冰淇淋」在北部三縣市包含台北、新北、基隆沒有單售。