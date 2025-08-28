　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議　領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞）

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客過多身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川峨眉山近日曾因百公斤巨漢要求扛轎登山引起外界關注，近日「陪爬服務」團隊再因「涉黃擦邊」服務引起爭議。陸網近日流傳一段畫面顯示，多名陪爬隊員在山路上以拉手、揹負、扛抱等方式協助女性遊客登山，甚至還替她們扇扇子、捏腿放鬆，讓不少網友質疑是否存在「擦邊」嫌疑。

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，陪爬團隊領隊楊先生27日回應表示，「我們陪爬首要是保障遊客安全，峨眉山路線長且存在蛇、猴等潛在風險，只有在遊客同意或主動要求下，才會採用拉、揹、扛、抱的方式協助登山，其餘時間都會保持正常距離。我們是純『綠色陪爬』，沒有任何隱形服務。」

楊先生解釋稱，陪爬隊員多具體能與野外經驗，也會講解峨眉山文化、提供情緒價值，截至目前，他們已服務超過1000名遊客，其中女性約九成、平均年齡在30歲左右。

楊先生坦言，確實有部分女遊客為體驗而短暫要求「揹抱」，但大部分是因體力不支才需協助，「全程揹上山的可能性並不現實，揹過最久的一次也只有1小時，全是陡坡。」

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞）

陪爬隊員費先生則透露，正常從山腳到山頂需12至18小時，他曾協助一位女士走了26小時才成功登頂，過程中主要是幫忙揹背包與攙扶。據悉，陪爬價格為一對一為798元（人民幣，下同），一對二每人598元，旺季收入可超萬元，淡季僅三至四千元。

對於這一新興服務，成都酒店業從業者焦女士與大學生張同學都曾體驗，她們均表示，陪爬隊員專業且提供鼓勵，確實緩解了安全壓力和體能上的負擔。

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞）

樂山市旅遊協會執行會長成紅則指出，「陪爬」行業興起，反映了旅遊消費需求的變化，不僅是體力輔助，更涉及安全保障與情緒價值，不過，目前行業仍缺乏準入門檻與標準，建議相關部門盡快建立培訓與認證制度，以保障遊客與從業者的雙方權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

去美國化　中國自美進口能源趨於零

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議　領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

「為戰爭罪犯翻案招魂」　陸外交部嗆日本「挑戰人類良知」

淨利大減89%！美團「外賣大戰」元氣大傷

大閱兵秀肌肉？　陸外交部：永遠不稱霸、不擴張

北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身天安門！

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

陸28歲美女「抗癌網紅」離世　考上空姐卻患上全球僅400例罕病

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

去美國化　中國自美進口能源趨於零

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議　領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

「為戰爭罪犯翻案招魂」　陸外交部嗆日本「挑戰人類良知」

淨利大減89%！美團「外賣大戰」元氣大傷

大閱兵秀肌肉？　陸外交部：永遠不稱霸、不擴張

北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身天安門！

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

陸28歲美女「抗癌網紅」離世　考上空姐卻患上全球僅400例罕病

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

賈永婕上任101好友力挺　郁方噴500萬拚VVIP

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

大陸熱門新聞

又双叒叕來了！北京再度遇暴雨

單身男花百萬4天閃婚　竟發現妻黑歷史

北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身天安門！

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

陸28歲美女「抗癌網紅」離世 考上空姐卻患上全球僅400例罕病

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」 「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議 領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

北京大閱兵下周登場　大陸將邀請台灣「各界代表人士」出席

館長讚深圳發展　國台辦：做中國人自豪感油然而生，是情理之中的事

淨利大減89%！美團「外賣大戰」元氣大傷

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

更多熱門

相關新聞

「金豬食堂」訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

「金豬食堂」訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

韓國名人最愛的美食餐廳「金豬食堂」，5月份於北市中山區南京東路上設立分店，21日傍晚5時許卻發生糾紛案件，1名男子到場發現訂位因為超時被取消，進而砸毀店內存錢筒，但店家溝通後最後仍同意他進入消費，且不追究砸毀存錢筒一事。

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

關鍵字：

峨眉山陪爬色情服務旅遊消費

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面