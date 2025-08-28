峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議　領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

▲峨眉山陪爬團隊與女性遊客過多身體接觸惹議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

四川峨眉山近日曾因百公斤巨漢要求扛轎登山引起外界關注，近日「陪爬服務」團隊再因「涉黃擦邊」服務引起爭議。陸網近日流傳一段畫面顯示，多名陪爬隊員在山路上以拉手、揹負、扛抱等方式協助女性遊客登山，甚至還替她們扇扇子、捏腿放鬆，讓不少網友質疑是否存在「擦邊」嫌疑。

《極目新聞》報導，陪爬團隊領隊楊先生27日回應表示，「我們陪爬首要是保障遊客安全，峨眉山路線長且存在蛇、猴等潛在風險，只有在遊客同意或主動要求下，才會採用拉、揹、扛、抱的方式協助登山，其餘時間都會保持正常距離。我們是純『綠色陪爬』，沒有任何隱形服務。」

楊先生解釋稱，陪爬隊員多具體能與野外經驗，也會講解峨眉山文化、提供情緒價值，截至目前，他們已服務超過1000名遊客，其中女性約九成、平均年齡在30歲左右。

楊先生坦言，確實有部分女遊客為體驗而短暫要求「揹抱」，但大部分是因體力不支才需協助，「全程揹上山的可能性並不現實，揹過最久的一次也只有1小時，全是陡坡。」

陪爬隊員費先生則透露，正常從山腳到山頂需12至18小時，他曾協助一位女士走了26小時才成功登頂，過程中主要是幫忙揹背包與攙扶。據悉，陪爬價格為一對一為798元（人民幣，下同），一對二每人598元，旺季收入可超萬元，淡季僅三至四千元。

對於這一新興服務，成都酒店業從業者焦女士與大學生張同學都曾體驗，她們均表示，陪爬隊員專業且提供鼓勵，確實緩解了安全壓力和體能上的負擔。

樂山市旅遊協會執行會長成紅則指出，「陪爬」行業興起，反映了旅遊消費需求的變化，不僅是體力輔助，更涉及安全保障與情緒價值，不過，目前行業仍缺乏準入門檻與標準，建議相關部門盡快建立培訓與認證制度，以保障遊客與從業者的雙方權益。