大陸 大陸焦點 特派現場

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

中國社群最近利用AI技術打造各種模仿王世堅的經典質詢畫面。（翻攝抖音）

▲中國社群最近利用AI技術打造各種模仿王世堅的經典質詢畫面。（圖／翻攝抖音）

圖文／鏡週刊

最近中國抖音很流行玩台灣政治哏！ 之前爆紅的「SK月亮湖217」上車歌，也有台灣網友指定要聽「國昌、清德哥哥」版本，讓主持人脫口驚呼：「你們衝X小啊」。最近陸網又傳出新花樣，掀起「王世堅AI模仿」熱潮，中國網友運用AI技術，把立委王世堅過去質詢的經典片段轉化成嬰兒、正妹等不同角色，重新演繹其經典台詞與手勢，超多台灣網友看到瞠目結舌，笑稱這是「逆滲透」。 

近日有網友在Threads發文表示，他發現中國抖音正流行一股「王世堅名場面」的模仿風潮，但這可不是真人模仿秀，而是用 AI技術把王世堅的經典質詢畫面替換成不同的人物或場景。 

影片中原本激情澎湃的王世堅被轉化成可愛小女孩、嬰兒、正妹，還有網友發揮創意用兵馬俑來重現他的金句：「本來應該從從容容，游刃有餘，現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」，各種跟風的模仿影片維妙維肖重現王世堅的激動表情和招牌手勢。這波創意模仿，真的把眾多網友逗樂，還有人也跟進分享製作教學技巧，教大家怎麼用AI自製「王世堅名場面」。

超爆笑的政治迷因影片在網上瘋傳，也引發台灣網友熱議，網友肯定王世堅的魅力紅到對岸，不禁調侃「王世堅成為民進黨在大陸擁有最多粉絲的政治人物」「恰吉居然在中國網路也有粉絲了！」「我叫你模仿，不是請你超越！」「世堅哥的魅力征服了全華人」，並幽默稱讚這是「逆滲透」「終於換我們文化入侵對岸了嗎」「這算反統戰嗎」；也有人則好奇詢問：「有南北菜蟲那段嗎？」 

此外，許多網友也對台灣的民主自由環境感到自豪，「台灣多好啊，在大陸可能早就被請去喝茶了，還被判刑」，認為這也凸顯了台灣言論自由的珍貴，並且大讚「恰吉」的魅力真的是無遠弗屆，就連中國網友都被征服。


