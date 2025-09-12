網咖殺嬰纏訟2年還在吵死因！頸部血點或臍帶繞頸...沒醫院幫鑑定　

▲台中網咖殺嬰案纏訟2年多，至今檢辯雙方仍就死因爭執。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市網咖殺嬰案至今纏訟2年，針對嬰兒死因是否有可能為臍帶繞頸，至今仍有爭執。生母潘女今因限制出境期日將屆滿到庭，審判長簡芳潔表示，辯方聲請向台大醫院鑑定已經函詢，但被退回婉拒。潘女律師還是希望找婦產科協會協助，但也同意若無人願意幫忙鑑定，以搜尋網路文獻方式佐證。

2023年新年隔日（1月2日）的人倫悲劇，檢方查出，當年24歲潘女包下網咖內的和式房，結果在房內產下一名男嬰，潘女卻疑似因為情緒不穩，一度將男嬰舉在胸前，再以雙手掐脖、悶住口鼻方式涉嫌殺嬰，警方當時到場時，她只說「小孩已經死了」，被檢方以殺人罪起訴。

▲網咖殺嬰案當時引起社會矚目。（圖／記者許權毅攝）



案件纏訟2年多，潘女早已交保暫時重獲自由，後又轉軌至通常審理。今年5月，就因為檢辯雙方對於嬰兒死因有爭執，檢方認為嬰屍「脖子有血點」，應是外力介入導致；辯方則要釐清嬰兒是否有脫離母體時，可能因胎盤未剪造成「繞頸窒息」死亡。前經地院函詢法醫研究所、傳喚鑑定人，仍沒有明確答案。

潘女律師高運晅認為，法醫死因報告僅能從警方資料加以佐證，應找其他機構鑑定，提出希望找尋台大醫院或是台灣婦產科協會。檢方則認為，已經有法醫研究所的公信力報告，且男嬰屍體上脖子有血點，無需再函詢，只會造成混淆。

▲生母潘女因限制出境屆滿今日出庭。（圖／記者許權毅攝）



審判兼受命法官簡芳潔今開庭表示，已經有向台大醫院函詢，但台大醫院以業務繁忙為由，建請找其他單位鑑定退回，是否可以用網路尋找文獻方式代替。

高運晅表示，若其他單位如台灣婦產科協會都拒絕，辯方會再尋找文獻提供佐證；公訴檢察官表示，考量資源有限，應以現有證據進行審理。

至於潘女限制出境出海將在22日屆滿，檢方認為案件仍未開始審理，建請延長限制出境，辯方無意見，待地院裁定。