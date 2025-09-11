　
社會焦點

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

記者許權毅／台中報導

台中市一群逃逸移工每週六都固定到旱溪夜市一間藥燉排骨店打牙祭，眾人邊喝酒邊吃肉，近日卻因「不小心撞到手」引發鬥毆。警方以計程車牌追人，發現該群移工在大里活動，順利將4人逮捕到案，還發現其中一人已經被通緝1年多。還意外查獲到其他失聯移工，最久逃逸8年，全都被移送。

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

▲台中一群移工每週六固定到旱溪夜市吃藥燉排骨，結果酒後跟人起衝突，打架鬧事。（圖／ETtoday資料照）

台中知名夜市旱溪夜市人氣高，擁有上百攤美食，6日晚間卻不平靜傳出打架事件，一間藥燉排骨店家日前報案指稱，數名客人在店內飲酒打架，發生拉扯，甚至將杯子砸破。員警到場後，發現該群民眾已經離去，疑似是逃逸移工，乘坐計程車四散，被害人也並未留在現場。

第三警分局東信派出所長廖文雄說，警方鍥而不捨，調閱監視器追查去向，發現該群移工往大里區、太平區移動，進一步地毯式探訪，10日終於順利將全數涉案人查緝到案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方追查多日，在大里區逮到多名移工。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

據查，當時一名越南籍移工不慎撞到同鄉微男（30歲），聯合泰男（32歲）、周男（21歲）毆打，還有一名鄧女（28歲）在旁觀看，並未動手，一行人每週六都固定在該店聚會，結果當晚一時酒酣耳熱，情緒高漲，鬧出鬥毆案。

警方進一步追查，發現該群移工已經失聯多時，打零工維生，最久的已經失聯6年，其中周男還在去年因詐欺案件遭警方通緝，全數移送專勤隊。另外，在該群移工據點，還抓到2名失聯移工，逃逸8年。

警方強調，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，對於不法行為絕不寬貸，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

09/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

沖掉10隻鼠27歲女慘了！　檢火速偵結：倉鼠恐懼非人能想像
真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「摀嘴活塞運動」
日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣！　曝驚人收入
Gogoro「最新入門白牌機車」開賣！　補助後4萬有找
32歲台灣臀后「到處做到處拍」！　男主是前夫
普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次看
《好聲音》女星宣布離婚！　導演尪街頭擁女星隨地小便

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

立委顏寬恒深陷3罪官司，今日二審仍被依貪污罪判刑7年10月，偽造文書判刑6月，台中高分院認為，顏寬恒並非真的找林進福擔任公務助理，卻利用職務機會申報助理費，且林進福妻子製作的「顏董代收代付表」詳細記載是替顏寬恒代收款項，成為定罪鐵證。至於顏寬恒妻子陳麗凌偽造文書部分一、二審都無罪，確定脫身。

南屯女富豪出手　1.7億無貸款入手七期「1號」豪宅

南屯女富豪出手　1.7億無貸款入手七期「1號」豪宅

人妻偷吃小王遭偷拍！丈夫見對話臉綠

人妻偷吃小王遭偷拍！丈夫見對話臉綠

憂房市硬著陸　台中建經協會千字建言盼解除限貸

憂房市硬著陸　台中建經協會千字建言盼解除限貸

百年好合情定湖心亭！台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

百年好合情定湖心亭！台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

關鍵字：

台中旱溪夜市移工藥燉排骨打架鬥毆

